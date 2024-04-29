Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов проанализировал поражение «Зенита» от «Динамо»

29 апреля 2024, 22:48
2

Журналист Геннадий Орлов высказался о результате матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

  • Москвичи победили со счетом 1:0.
  • Петербуржцы проиграли 2-ю встречу подряд в чемпионате.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» только по дополнительным показателям. «Динамо» отстает от них на 3 очка.

«Не до конца понял слова Сергея Семака о том, что против «Динамо» «Зенит» в целом хорошо сыграл в обороне. А как быть с пропущенным голом? Почему в итоге по центру упустили Тюкавина? Должен быть баланс между атакой и защитой.

Команда неплохо двигалась, контролировала мяч? Извините, а где голевые моменты? Их нет! Всего один удар в створ. По угловым питерцы превзошли москвичей – 7:1. Но почему ни один корнер ни к чему не привел? Где розыгрыши? Где наработки?

А как играли Мостовой, Кассьерра, от которых ждут голов? Да и Артур никак не может вписаться в систему «Зенита». Правда, с бразильца спрос поменьше – он только зимой присоединился к команде.

А вот Мостовой...Непонятно. Остановился в развитии, не прогрессирует. Как будто он уже все знает, все умеет. А на самом деле, у него ничего не получается.

Не затянул ли Семак с заменами? Тренеру в данном случае виднее. Но многое в атаке не работало.

В прошлом сезоне «Зенит» играл по схеме 4-4-2, в два центрфорварда – Сергеев и Кассьерра выходили одновременно и оба выглядели лучше, чем нынешней весной. Сейчас другая система, и она не так работает.

Бросается в глаза, как питерцы медленно выходят из обороны. Это серьезная проблема. Где быстрые прорывы, неожиданные ходы? Отсюда такое небольшое количество голов.

Конечно, соперники уже изучили «Зенит», знают, как перекрывать Вендела, Клаудиньо. Но высококлассных игроков отличает то, что они постоянно растут, пытаются удивить и публику, и оппонентов.

Сейчас «Зенит», увы, играет без страсти. Мы хвалили Нино, но в эпизоде с голом Тюкавина можно говорить о его ошибке.

Так что впечатление от игры команды Семака – где-то на троечку. Мало голевых эпизодов.

Что вчера показал на поле Изидор? Ему дали шанс, выпустили на замену. Какую пользу он принес? Какой у него КПД? Одинокий воин в поле», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Реакция Медведева из «Зенита» на шутку «Динамо» в свой адрес 8
Личка сказал, как изменились шансы «Динамо» на чемпионство после победы над «Зенитом» 2
Бубнов подвел итоги матча «Динамо» – «Зенит» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1714452142
всё от тренеришки все ошибки и блёклая игра ему срочно надо уходить куда смотрит Миллер? хватит винить игроков как ими руководят так они и играют без дирижёра и оркестр слаженно играть не будет
Ответить
Desma
1714461748
Изидор это находка для шпиона. Локо уже 10 раз перекрестились, сбагрив этого недофутболиста в Зенит.
Ответить
Главные новости
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
22:46
1
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
9
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Все новости
Все новости
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
23:10
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
22:58
1
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
15
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+