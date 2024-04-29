Бубнов подвел итоги матча «Динамо» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что в матче 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:0) более логичным был бы ничейный результат.

«По тому, как развивался сценарий матча, было ясно, что это игра до гола: кто забивает, тот и должен выигрывать. Тюкавин свой шанс реализовал, Карраскаль в первом тайме – нет, в остальном же о каких-то явных голевых моментах говорить не приходится.

В целом по игре более логичным выглядел бы ничейный результат. Матч очень походил на противостояние ЦСКА со «Спартаком», единственное – у «Зенита» было большое преимущество во владении, в дерби ни у кого подобного игрового превосходства не наблюдалось.

Можно ли сказать, что план Лички на игру сработал? Если говорить о намерении тренера «Динамо» давить «Зенит», то, скорее, нет.

Команда Сергея Семака не позволила динамовцам оказывать какое-либо серьeзное давление, москвичи играли преимущественно на контратаках, а гол забили фактически по итогам розыгрыша стандарта. Может быть, бело-голубые и хотели прессинговать соперника, однако сделать это у них не получилось.

За счeт чего «Динамо» сумело переиграть гостей? Если говорить о составе, то бело-голубые сейчас «Зениту» не уступают, да и скамейка у них неплохая. К этой игре у Лички имелся в распоряжении оптимальный состав.

Но, пожалуй, самый значимый фактор – сам чешский специалист. Личка очень хорошо знает, как играть против команды Семака. В этом сезоне динамовцы трижды победили петербургский коллектив.

У Семака тоже в принципе был состав оптимальный, но всe же не без проблем. Мостовой не в лучшем состоянии, что ещe важнее – Вендел и Клаудиньо очень сильно сдали. Отсюда проблемы при организации атак, команду залихорадило, уже столько очков потеряли!

Стали медленнее играть, раньше могли включиться, взвинтить обороты, в матче с «Динамо» это сделать не удалось. Да, владели мячом, но обострить не могли – в этом заслуга динамовцев.

Если говорить конкретно по качеству игры, то «Зенит» на победу не наиграл. Бело-голубые вот, как минимум, на ничью точно наиграли, а фактически сумели и победить, хотя ещe раз повторю: ничья стала бы более справедливым исходом», – написал Бубнов.