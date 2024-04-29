Реакция Медведева из «Зенита» на шутку «Динамо» в свой адрес

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил видео, опубликованное пресс-службой «Динамо» после победы в очном матче 26-го тура РПЛ.

Динамовцы выиграли со счетом 1:0.

Столичный клуб выложил старый ролик с речью Медведева.

Нынешний глава «Зенита» несколько лет назад говорил: «Как болельщик «Динамо» с детских лет, поздравляю родной клуб! «Динамо», вперeд!»

«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было», – сказал Медведев.