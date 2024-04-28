«Динамо» опубликовало старое видео с поздравлением от Медведева

Официальный телеграм-канал «Динамо» после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) опубликовало старое видео, на котором Александр Медведев поздравляет бело-голубых.

«Как болельщик «Динамо» с детских лет, поздравляю родной клуб! «Динамо», вперeд!» – говорит нынешний председатель правления петербургского клуба.