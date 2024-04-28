«Динамо» опубликовало старое видео с поздравлением от Медведева

Официальный телеграм-канал «Динамо» после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) опубликовало старое видео, на котором Александр Медведев поздравляет бело-голубых.
«Как болельщик «Динамо» с детских лет, поздравляю родной клуб! «Динамо», вперeд!» – говорит нынешний председатель правления петербургского клуба.
- «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место в чемпионате России.
- «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 50 очками.
- У «Краснодара» 49 баллов, вторая позиция в турнире и матч в запасе.
Источник: телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»