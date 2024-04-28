Семин объяснил, почему Карпин не покидает «Ростов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему Валерий Карпин остается в «Ростове».

«А если человеку комфортно? Ему нравится работать в Ростове-на-Дону и параллельно трудиться в сборной. Тренера можно понять, это прекрасный город. Плюс у клуба хорошие руководители, которые собрали добротный состав.

Почему обязательно надо куда-то уходить?» – сказал Семин.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года.

В этом сезоне команда занимает 8-е место в РПЛ.

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