Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» против «Локомотив». Игра состоится 28 апреля, начало встречи запланировано на 16:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Чернов, Рябчук, Литвинов, Умяров, Игнатов, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Локомотив»: .Лантратов, Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Самошников, Карпукас, Митай, Миранчук, Пиняев, Глушенков.

Главный тренер: Михаил Галактионов