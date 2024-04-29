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Рабинер высказался о будущем Дзюбы

29 апреля 2024, 11:04
3

Спортивный обозреватель Игорь Рабинер высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3). Форвард вышел на замену на 85-й минуте встречи.

«Хорошая концовка «Спартака». Вообще не дали ничего «Локо» создать. Чему, кажется, сильно поспособствовал выход Дзюбы. Примерно такой же «эффективный», как с ЦСКА. Он уже, кажется, для «Локо» отрезанный ломоть», – написал Рабинер.

Также он оценил необходимость перехода Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Когда читаю – пусть, мол, Дзюба уже едет в Китай к Слуцкому, у меня возникает один вопрос: тренеру это зачем? У ЛВС там все в порядке, команда на первом месте. Приход Артема неизбежно поменяет настройки – с ним по-другому никак. Оно Слуцкому надо?

Вот если уже станут чемпионами – дальше можно экспериментировать, план В под Дзюбу делать. Сейчас это стало бы ненужным риском. Это тебе не в шоу вместе феерить.

Дружба дружбой, а единственный раз, когда они работали вместе, был на Евро-2016. И что из этого получилось? При том что Артем тогда был в прайме, а не сходящим 35-летним ветераном, как сейчас.

Поправляют верно, что была отличная концовка отбора к тому Евро. Но запоминается последнее», – добавил Рабинер.

  • Дзюба стал игроком «Локомотива» в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с командой истекает этим летом
  • 35-летний форвард провел в этом сезоне 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Локомотив Спартак Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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O-kolesov
1714380532
Будущее Дзюбы - порнофильмы.
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Из Твери Леха
1714381459
Дзюбу тренером спартака!
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ZeBolotny
1714711556
Как ни крути - Дзюба это выдающийся футболист в истории современной России, а Рабинер - это пустое место, которое пиарится за счёт известных в нашей стране людей!
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