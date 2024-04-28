Слишкович: «Только соперники могут нас испугаться, а «Спартак» никого не боится»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о календаре команды. По его словам, клуб хочет занять третье место в РПЛ.

Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

– По весенней части календаря у «Спартака» каждый соперник пугающий – «Зенит», «Ростов», ЦСКА.

– Для кого пугающий? Для нас или для соперника? Считаю, что они только могут нас испугаться, а мы никого не боимся. Просто такой календарь. Мы готовимся игра за игрой. Конечно, нелегко, потому что ребята должны отдыхать. Есть большой риск травм, когда играешь две игры за неделю, но все команды в одинаковом положении. Просто мы еще продолжаем борьбу в Кубке, нас ждет игра с «Динамо», но мы попробуем выиграть трофей.

Ситуация такая, что у нас есть шанс подняться на третью позицию, и мы попробуем это сделать. Конечно, Кубок очень важен, но я не могу сказать, что он важнее чемпионата.

У нас серьезная ротация состава, потому что есть травмированные игроки. Уверен, что на данный момент это лучший состав «Спартака», – сказал Слишкович.