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    Сорокин – о Евро-2020 в России: «В нашей жизни возможно все, но я не знаю, откуда взялась такая информация»

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал появившуюся информацию о возможном переносе в Россию всех матчей континентального первенства.

    «Рассматривается ли возможность, что игры чемпионата Европы пройдут только в России? Нет, я ничего по этому поводу не знаю. Мне даже трудно понять о чем вы говорите. Конечно, в нашей жизни возможно все, но я не знаю откуда взялась такая информация», – сказал Сорокин.

    • Евро должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
    • На групповом этапе турнира российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.

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    Источник: Sport24

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