Сорокин – о Евро-2020 в России: «В нашей жизни возможно все, но я не знаю, откуда взялась такая информация»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал появившуюся информацию о возможном переносе в Россию всех матчей континентального первенства.
«Рассматривается ли возможность, что игры чемпионата Европы пройдут только в России? Нет, я ничего по этому поводу не знаю. Мне даже трудно понять о чем вы говорите. Конечно, в нашей жизни возможно все, но я не знаю откуда взялась такая информация», – сказал Сорокин.
- Евро должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- На групповом этапе турнира российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
Источник: Sport24