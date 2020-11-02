Сорокин – о Евро-2020 в России: «В нашей жизни возможно все, но я не знаю, откуда взялась такая информация»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал появившуюся информацию о возможном переносе в Россию всех матчей континентального первенства.

«Рассматривается ли возможность, что игры чемпионата Европы пройдут только в России? Нет, я ничего по этому поводу не знаю. Мне даже трудно понять о чем вы говорите. Конечно, в нашей жизни возможно все, но я не знаю откуда взялась такая информация», – сказал Сорокин.