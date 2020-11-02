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  • Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

2 ноября 2020, 21:21
17

Россия может принять весь финальный турнир ближайшего чемпионата Европы, утверждает Le Parisien.

По информации источника, УЕФА всерьез рассматривает такой вариант из-за пандемии коронавируса.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций понимают, что провести турнир в 12 городах практически нереально из-за возникших ограничений.

В связи с этим УЕФА начал изучать возможность переноса Евро-2020 в одну страну. Весной Россия уже предлагала свою кандидатуру.

  • Континентальное первенство должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
  • На Евро российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: Le Parisien

Французская ежедневная газета, основанная в 1944 году. Аудитория в твиттере - 2,6 миллиона подписчиков.

Чемпионат Европы Россия
Комментарии (17)
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Enter2006
1604342259
А потом что? Пенсионный возраст поднимут еще раз с 65 до 70? Ой аж в сердце стрельнуло. не нужно нам этого (( скоро народ выйдет, не нужно нам зрелищ, скоро народ выйдет мистер пупкин...
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Хейтер Аларм
1604342522
Ахахаха, у нас тут рост заболеваемости с каждым днем, какое там евро
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Вомбат
1604343205
Они будут долго изучать этот вопрос, но вообще-то это вряд ли утка. Сегодня в Москве началось производство российской вакцины Спутник 5, зарегистрированной еще в августе. Европа пока отказывается покупать права на ее производство. Европейская (немецкая) вакцина проходит пока только первый этап предрегистрационных испытаний. Поэтому в медицинских кругах есть мнение, что в географической Европе Россия должна первой справиться с коронавирусом. А именно как раз к лету 2021. Хотелось бы верить, что так и будет, потому что это не пропаганда, а мнение ряда европейских вирусологов.
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FanatSerj
1604343665
Если "гостей" не пускать, а так сказать в своей компании, то очень даже хорошо будет. Но думаю вряд ли, там же Англичане вымрут все на острове, не, не из-за ковида, а из за разрыва пукана и завести ах-хааа-хааа))))
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slavа0508
1604343879
Это было бы здорово,стадионы готовы затраты не нужны а срубить бабла можно солидно,,,а ковид 100% летом не особо будет тревожить,,,
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vladimir-7
1604343987
Д.Медведев, А.Попова и С.Собянин категорически будут против, они и сейчас против проведения массовых мероприятий в России. Как же они могут изменить своим принципам, тогда получится, что все их труды были напрасны и придется показать УЕФА, что в России не буде COVID к началу июня, а докладывать в УЕФА нужно начинать сейчас.
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BRO_football
1604345037
Бред. В России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Европе. И не надо верить российскому пропагандистскому ТВ, где показывают как всё плохо в Европе, и как хорошо у нас в России.
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knikos
1604347052
Короче так . прочёл я эту новость в Паризьене . Да , действительно они так пишут , но ... сдаётся мне , что идёт двойная игра. С одной стороны - действительно , где проводить матчи , если идёт пандемия , и когда она закончится - Бог только знает ... ну или её автор. С другой стороны , "мягкая сила" , лоббирует нашу вакцину , мол , ко времени проведения ЧЕ уже пройдёт массовая вакцинация в России ( шеф европейского отдела ВОЗ , француз , кстати , очень высоко оценил наш "Спутник" ) и не будет проблем . Вывод ? Франция должна закупить вакцину в России или купить патент на производство и ... плевать на США и Еврокомиссию с Европарламентом , выступившими против . Как-то так ...
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G.P.
1604347255
Ну, на крайний случай, можно будет так и сделать. Если пандемия не кончится, то можно и без зрителей матчи провести. Всё лучше, чем просто отменить. Всё равно подавляющее большинство все эти чемпионаты по телеку и смотрит :))
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Hektor 84
1604432799
Правительства Америкосов и Англичан с ума сойдут. Писец что будет)))))
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