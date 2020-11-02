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    Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

    Россия может принять весь финальный турнир ближайшего чемпионата Европы, утверждает Le Parisien.

    По информации источника, УЕФА всерьез рассматривает такой вариант из-за пандемии коронавируса.

    В Союзе европейских футбольных ассоциаций понимают, что провести турнир в 12 городах практически нереально из-за возникших ограничений.

    В связи с этим УЕФА начал изучать возможность переноса Евро-2020 в одну страну. Весной Россия уже предлагала свою кандидатуру.

    • Континентальное первенство должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
    • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
    • На Евро российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le Parisien

    Французская ежедневная газета, основанная в 1944 году. Аудитория в твиттере - 2,6 миллиона подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +528

      Хейтер Аларм 7 минут назад

      Ахахаха, у нас тут рост заболеваемости с каждым днем, какое там евро

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      Рейтинг: +449

      Enter2006 12 минут назад

      А потом что? Пенсионный возраст поднимут еще раз с 65 до 70? Ой аж в сердце стрельнуло. не нужно нам этого (( скоро народ выйдет, не нужно нам зрелищ, скоро народ выйдет мистер пупкин...

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      Рейтинг: +1963

      Бомбардиръ > Enter2006 2 минуты назад

      У нас всё на готовом, стадионы готовы, и инфраструктура тоже. После ЧМ-18 нам больше не нужно строить. А от туристов прибыль гарантирована. Какой там пенсионный возраст до 70 лет?)

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      Рейтинг: +1799

      Бриг 22 минуты назад

      Чушь

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      Рейтинг: +1963

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Прекрасно - распрекрасно)))

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