Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

Россия может принять весь финальный турнир ближайшего чемпионата Европы, утверждает Le Parisien.

По информации источника, УЕФА всерьез рассматривает такой вариант из-за пандемии коронавируса.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций понимают, что провести турнир в 12 городах практически нереально из-за возникших ограничений.

В связи с этим УЕФА начал изучать возможность переноса Евро-2020 в одну страну. Весной Россия уже предлагала свою кандидатуру.