Le Parisien: УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

Россия может принять весь финальный турнир ближайшего чемпионата Европы, утверждает Le Parisien.
По информации источника, УЕФА всерьез рассматривает такой вариант из-за пандемии коронавируса.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций понимают, что провести турнир в 12 городах практически нереально из-за возникших ограничений.
В связи с этим УЕФА начал изучать возможность переноса Евро-2020 в одну страну. Весной Россия уже предлагала свою кандидатуру.
- Континентальное первенство должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
- На Евро российская сборная сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: Le Parisien
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