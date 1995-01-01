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    Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в мачте 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

    «Можно было сыграть посмелее. В целом неплохо играли. Обидный пенальти. После него нужно было что-то менять. Мы знали, какая качественная линия атаки у «Боруссии». Знали, что нельзя давать пространство. Пенальти, к сожалению, испортил ход игры. Могли сыграть вничью.

    Почему не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться у Дзюбы. Затем выпустили Мостового, чтобы использовал пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч.

    Дзюбу заменили, чтобы разнообразить игру. Центральные защитники выигрывали много борьбы у Артема. У Мостового же работы еще много», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» питерцы ни разу не ударили в створ ворот соперника.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18788

      Боцман59rus 11 минут назад

      Бельгийцы забили нам два мяча, это испортило нам ход игры,а так могли выиграть

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      Рейтинг: +8858

      paracetamol 21 минуту назад

      Тебе, болвану, сколько говорили, что напа надо нормального, а ты Дюба, Зюба... Где твое говорящее полено сейчас, в опе? Семак-дубозависимый! Полузащитники, вингеры... Накупил черных на 60 лямов и чего? А ничего. Один в больнице половину контракта, второго вообще на поле не видно!

      0
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      Рейтинг: +199

      Fusballer 26 минут назад

      Семак, хватит нести ахинею!

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      Рейтинг: +354

      Бенедиктус > Fusballer 22 минуты назад

      А ты хочешь чтобы он в интервью сказал: "Я - физрук. Дзюба - бревно"? ))

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