Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«Можно было сыграть посмелее. В целом неплохо играли. Обидный пенальти. После него нужно было что-то менять. Мы знали, какая качественная линия атаки у «Боруссии». Знали, что нельзя давать пространство. Пенальти, к сожалению, испортил ход игры. Могли сыграть вничью.

Почему не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться у Дзюбы. Затем выпустили Мостового, чтобы использовал пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч.

Дзюбу заменили, чтобы разнообразить игру. Центральные защитники выигрывали много борьбы у Артема. У Мостового же работы еще много», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».