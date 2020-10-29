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Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

29 октября 2020, 01:47
52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«Можно было сыграть посмелее. В целом неплохо играли. Обидный пенальти. После него нужно было что-то менять. Мы знали, какая качественная линия атаки у «Боруссии». Знали, что нельзя давать пространство. Пенальти, к сожалению, испортил ход игры. Могли сыграть вничью.

Почему не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться у Дзюбы. Затем выпустили Мостового, чтобы использовал пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч.

Дзюбу заменили, чтобы разнообразить игру. Центральные защитники выигрывали много борьбы у Артема. У Мостового же работы еще много», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
  • В матче с «Боруссией» питерцы ни разу не ударили в створ ворот соперника.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Семак Сергей
Комментарии (52)
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Fusballer
1603925293
Семак, хватит нести ахинею!
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paracetamol
1603925569
Тебе, болвану, сколько говорили, что напа надо нормального, а ты Дюба, Зюба... Где твое говорящее полено сейчас, в опе? Семак-дубозависимый! Полузащитники, вингеры... Накупил черных на 60 лямов и чего? А ничего. Один в больнице половину контракта, второго вообще на поле не видно!
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Боцман59rus
1603926172
Бельгийцы забили нам два мяча, это испортило нам ход игры,а так могли выиграть
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Andrering87
1603927028
Бред какой-то несет!! Какую игру сломал то?? Зенит по игре 0 просто был!!!!
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KalterJax
1603937279
Да какой смысл выходить играть на ничью? наивно полагать, что Боруссия, да ещё у себя дома не забьёт? Играть надо было , как Локо во вторник, тогда возможно хоть шансы появились бы! На нас вообще никто не ставил, кто-то ехидно ухмылялся, кто-то предрекал уничтожение, кому то было нас жалко! а бавария с черкизово еле ноги унесла!
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juvseriy
1603948452
А где фото из раздевалки после матча?)))
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ЮНик
1603948821
Вас всех( и не только газпромовских) испортил не пенальти, а развратило и испортило абсолютно ничем незаслуженное огромное бабло. Зачем стирать ноги до колен и умирать на поле, когда можно просто откровенно валять дурочку и прикладывать руку к пустой голове. забивая голы совсем уж убогим. А в приличных евролигах надо пахать. Поэтому вам там не место. Только позоритесь в еврокубках, где четко видно кто есть ху.
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nik55
1603949890
деньги вас испортили и дутые игрочишки-----оставить Ловрена- Ракицкого -Дриусси Сантоса - Барриос а остальные на выход вместе с тренером
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Вомбат
1603978561
Мысль Семака свежа и оригинальна -- во всем виноват пенальти. Не Караваев, который поплыл под шведами, потом под турками, потом под Брюгге, а именно он проклятый пенальти, внешний фактор вроде самума, землетрясения или ковида. И тогда всем становится ясно, что в поражении вины Семака нет совсем. Ведь дело не в том, что команда толпилась в своей штрафной и всю игру отбивалась, уповая на 0:0 (что невозможно, если у тебя в обороне Караваев и Ракицкий). Не в том, что три дня назад с Рубином играл тот же самый, еще Черчесовым измочаленный состав, потому что тренер от самого слова "ротация" впадает в ступор. Дело исключительно в стиийном бедствии под названием пенальти. Оно испортило игру.
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Дзюба1988
1604130680
просто судья купленный был! на мне сколько раз фолили, а он не свистел!
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