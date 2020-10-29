Семак: «Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)
«Можно было сыграть посмелее. В целом неплохо играли. Обидный пенальти. После него нужно было что-то менять. Мы знали, какая качественная линия атаки у «Боруссии». Знали, что нельзя давать пространство. Пенальти, к сожалению, испортил ход игры. Могли сыграть вничью.
Почему не хватало созидания? В первом тайме не получалось цепляться у Дзюбы. Затем выпустили Мостового, чтобы использовал пространство. Нам нужно было чаще контролировать мяч.
Дзюбу заменили, чтобы разнообразить игру. Центральные защитники выигрывали много борьбы у Артема. У Мостового же работы еще много», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- «Зенит» занимает последнее место в группе F.
- В матче с «Боруссией» питерцы ни разу не ударили в створ ворот соперника.