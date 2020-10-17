Бундеслига. «Боруссия» Д победила в гостях «Хоффенхайм», «Лейпциг» – «Аугсбург» и другие результаты

Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда справилась в очередном туре Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Победу принес Марко Ройс.

В другой встрече «Лейпциг» победил в гостях «Аугсбург». Выходец из второй Бундеслиги «Штутгарт» справился с «Гертой».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

Аугсбург – Лейпциг – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Анхелиньо, 45; 0:2 – Поульсен, 66.

Герта – Штутгарт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кемпф, 9; 0:2 – Кастро, 68.

Майнц – Байер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аларио, 30.

Фрайбург – Вердер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Линхарт, 16; 1:1 – Фуллкруг, 25 (с пенальти).

Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ройс, 76.

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