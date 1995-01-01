Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Бундеслига. «Боруссия» Д победила в гостях «Хоффенхайм», «Лейпциг» – «Аугсбург» и другие результаты

    Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда справилась в очередном туре Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Победу принес Марко Ройс.

    В другой встрече «Лейпциг» победил в гостях «Аугсбург». Выходец из второй Бундеслиги «Штутгарт» справился с «Гертой».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Аугсбург – Лейпциг – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Анхелиньо, 45; 0:2 – Поульсен, 66.

    Герта – Штутгарт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кемпф, 9; 0:2 – Кастро, 68.

    Майнц – Байер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Аларио, 30.

    Фрайбург – Вердер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Линхарт, 16; 1:1 – Фуллкруг, 25 (с пенальти).

    Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ройс, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Marley Bob 1 час назад

      Боруссия побеждает впервые за 8 лет на поле хозяев.Быть бы вполне закономерной ничьей,если бы Фавр в середине второго тайма не достал бы из-за пазухи свои козыри:Ройса и Холлана.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79890
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru