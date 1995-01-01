Бундеслига. «Боруссия» Д победила в гостях «Хоффенхайм», «Лейпциг» – «Аугсбург» и другие результаты

Боруссия побеждает впервые за 8 лет на поле хозяев.Быть бы вполне закономерной ничьей,если бы Фавр в середине второго тайма не достал бы из-за пазухи свои козыри:Ройса и Холлана.
Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда справилась в очередном туре Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Победу принес Марко Ройс.
В другой встрече «Лейпциг» победил в гостях «Аугсбург». Выходец из второй Бундеслиги «Штутгарт» справился с «Гертой».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур
Аугсбург – Лейпциг – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Анхелиньо, 45; 0:2 – Поульсен, 66.
Голы: 0:1 – Кемпф, 9; 0:2 – Кастро, 68.
Гол: 0:1 – Аларио, 30.
Голы: 1:0 – Линхарт, 16; 1:1 – Фуллкруг, 25 (с пенальти).
Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ройс, 76.