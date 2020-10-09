Луческу: «Роналду – как Марадона. Он оставляет след во всех командах»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он похож на Марадону тем, что оставляет свой след во всех командах, где играет. Выходить на поле против Роналду всегда трудно – он любит забивать и обладает уникальной решительностью.

Мы постараемся закрыть его. Но проблема в том, что у «Ювентуса» есть и другие игроки – Дибала, Мората, Кьеза, Кулушевски...», – сказал Луческо Tuttosport.