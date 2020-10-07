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  • Журналист Карпов: Кутепов мог перейти в «Зенит», но клуб решил оставить Терентьева

Журналист Карпов: Кутепов мог перейти в «Зенит», но клуб решил оставить Терентьева

7 октября 2020, 21:42
9

Защитник «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Зенит».

Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско не рассчитывает на 28-летнего футболиста, из-за чего попросил руководство «Спартака» выставить его на трансфер.

«Зенит» был одним из вариантов продолжения карьеры Кутепова, но до официальных переговоров стороны не дошли. Питерцы решили оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, который должен был отправиться в «Ростов» в обмен на Дмитрия Чистякова. В итоге этот трансфер не состоялся.

  • В текущем сезоне Кутепов провел два матча в РПЛ.
  • Защитник получил вызов в сборную России на товарищеский матч со Швецией и игры Лиги наций с Турцией и Венгрией.

Кутепов: «Ситуация со «Спартаком» очень сложная. Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав»

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кутепов Илья
Комментарии (9)
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Давид59
1602097637
Решили не брать центра, а оставить крайнего? Все эти инфы какие-то странные
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Есь Казарский
1602097831
Бредятина...
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ySS
1602098134
Очередная выдумка журналюг, Чистяков и Кутепов - центральные, а лавочник - крайний
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партизан84
1602106405
похоже, что пошел накат на Тедеско. кому он помешал?
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aubergine
1602132380
Терентьева решили оставить в качестве шашлычника наверное.
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Hektor 84
1602132989
Карпов не вешай нам лапшу на уши. У них разные позиции на поле.
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Вальдемар IV
1602142123
не верится, обычно зинаида ликвид собирает и уже его убивает, а кутепов даже химкам не нужен
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portero
1602156063
Может имели ввиду место на лавке позировать, а на поле они реально друг другу не замена...
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zigbert
1602172071
Вот и хорошо что остались при своих.
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