Журналист Карпов: Кутепов мог перейти в «Зенит», но клуб решил оставить Терентьева

Защитник «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Зенит».

Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско не рассчитывает на 28-летнего футболиста, из-за чего попросил руководство «Спартака» выставить его на трансфер.

«Зенит» был одним из вариантов продолжения карьеры Кутепова, но до официальных переговоров стороны не дошли. Питерцы решили оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, который должен был отправиться в «Ростов» в обмен на Дмитрия Чистякова. В итоге этот трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Кутепов провел два матча в РПЛ.

Защитник получил вызов в сборную России на товарищеский матч со Швецией и игры Лиги наций с Турцией и Венгрией.

Кутепов: «Ситуация со «Спартаком» очень сложная. Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав»