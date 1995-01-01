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    Журналист Карпов: Кутепов мог перейти в «Зенит», но клуб решил оставить Терентьева

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Зенит».

    Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско не рассчитывает на 28-летнего футболиста, из-за чего попросил руководство «Спартака» выставить его на трансфер.

    «Зенит» был одним из вариантов продолжения карьеры Кутепова, но до официальных переговоров стороны не дошли. Питерцы решили оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, который должен был отправиться в «Ростов» в обмен на Дмитрия Чистякова. В итоге этот трансфер не состоялся.

    • В текущем сезоне Кутепов провел два матча в РПЛ.
    • Защитник получил вызов в сборную России на товарищеский матч со Швецией и игры Лиги наций с Турцией и Венгрией.

    Кутепов: «Ситуация со «Спартаком» очень сложная. Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав»

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +294

      ySS 6 минут назад

      Очередная выдумка журналюг, Чистяков и Кутепов - центральные, а лавочник - крайний

      0
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      Рейтинг: +63

      Есь Казарский 11 минут назад

      Бредятина...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3972

      Давид59 15 минут назад

      Решили не брать центра, а оставить крайнего? Все эти инфы какие-то странные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8957

      alarm 28 минут назад

      нафига он зениту? пусть сидит в тарасофке!

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