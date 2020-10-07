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    Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева

    «Зенит» мог взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду с правом выкупа, но сделка сорвалась в самый последний момент.

    В обратном направлении в «Ростов» должен был перейти защитник питерцев Денис Терентьев, но он решил остаться в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за место в основе «Зенита».

    • Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
    • В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
    • Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: -819

      Аденн 29 минут назад

      повезло Чистякову, не запятнал себя бомжацкой вонью, еще поиграет парень.

      1
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      Рейтинг: +1246

      Obojaemiy 1 час назад

      Это из за "Шашлычника" человек не перешел? Ай Генацвале как подвел Чистякова...

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