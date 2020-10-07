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  • Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева

Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева

7 октября 2020, 12:44
5

«Зенит» мог взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду с правом выкупа, но сделка сорвалась в самый последний момент.

В обратном направлении в «Ростов» должен был перейти защитник питерцев Денис Терентьев, но он решил остаться в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за место в основе «Зенита».

  • Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
  • В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
  • Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Терентьев Денис Чистяков Дмитрий
Комментарии (5)
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Obojaemiy
1602064175
Это из за "Шашлычника" человек не перешел? Ай Генацвале как подвел Чистякова...
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Spartak Piter
1602072996
Вонючки грязные Чистякова захотели испачкать!
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Garrincha58
1602075380
он решил остаться в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за место на скамейке Зенита там и так очень много его только и не хватает
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den161
1602076336
Терентьев...поборется за место в Зените???? с какого года...с 2017 борется???
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Каратель помойников
1602077622
борьба за то чтобы протирать скамейку помойного бзденита поистине великая цель-за неё надо бороться))) молодец терентьев, спас парня
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