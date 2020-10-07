Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева

«Зенит» мог взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду с правом выкупа, но сделка сорвалась в самый последний момент.
В обратном направлении в «Ростов» должен был перейти защитник питерцев Денис Терентьев, но он решил остаться в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за место в основе «Зенита».
- Чистяков пропустил из-за травмы концовку прошлого сезона РПЛ.
- В текущем сезоне защитник сыграл в двух матчах чемпионата России.
- Терентьев в этом сезоне РПЛ появлялся на поле лишь однажды.
Источник: Sport24