Sport24: трансфер Чистякова в «Зенит» сорвался из-за Терентьева

«Зенит» мог взять защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду с правом выкупа, но сделка сорвалась в самый последний момент.

В обратном направлении в «Ростов» должен был перейти защитник питерцев Денис Терентьев, но он решил остаться в Санкт-Петербурге, чтобы побороться за место в основе «Зенита».