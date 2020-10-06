«Спорт-Экспресс»: экс-тренер «Вольфсбурга» стал кандидатом на должность в «Динамо»

Французский тренер Валерьен Исмаэль может возглавить московское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
45-летний специалист вошел в список кандидатов на пост главного тренера.
- Исмаэль, кроме «Вольфсбурга», тренировал «Нюрнберг», греческий «Аполлон» и австрийский ЛАСК.
- Сообщалось, что москвичей может возглавить бывший тренер «Майнца» Сандро Шварц.
- Ранее заявление об уходе из клуба написал Кирилл Новиков.
- Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.
Источник: «Спорт-Экспресс»