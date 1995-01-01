Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Спорт-Экспресс»: экс-тренер «Вольфсбурга» стал кандидатом на должность в «Динамо»

    Французский тренер Валерьен Исмаэль может возглавить московское «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

    45-летний специалист вошел в список кандидатов на пост главного тренера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      Shotlandets86 31 минуту назад

      Тут как тут бомжеглоры со своим нытьëм.)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Главный критерий: умение ставить грубый глубоко оборонительный рэгби.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru