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    «Динамо» удовлетворило заявление Новикова об увольнении

    «Динамо» подтвердило отставку Кирилла Новикова с должности главного тренера команды.

    «После матча 9-го тура Российской Премьер-лиги Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо». Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо».

    Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», – говорится в сообщении на сайте клуба.

    • Новиков заявил о решении подать в отставку в своем инстаграме.
    • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
    • Московский клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +235

      ц 47 минут назад

      Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, а временно это как?

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