«Динамо» удовлетворило заявление Новикова об увольнении

«Динамо» подтвердило отставку Кирилла Новикова с должности главного тренера команды.

«После матча 9-го тура Российской Премьер-лиги Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо». Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо».

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», – говорится в сообщении на сайте клуба.