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  • Расписание Лиги чемпионов: «Зенит» начнет дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне

Расписание Лиги чемпионов: «Зенит» начнет дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне

2 октября 2020, 22:54
13

Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России «Зенит» начнет турнир встречей с «Брюгге», а закончит дома с «Боруссией».

«Локомотив» первую встречу проведет в Австрии против «Зальцбурга». Последний матч – 9 декабря против «Баварии» в гостях.

«Краснодар» стартует 20 октября в гостях против «Ренна». Завершится для них групповой этап 8 декабря в Лондоне матчем против «Челси».

  • Для «Локомотива» это шестой групповой этап в истории.
  • В прошлом сезоне ни одна российская команда не вышла в плей-офф еврокубков.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Графика: твиттер «Локомотива».

Графика: твиттер «Краснодара».

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Брюгге Локомотив Зальцбург
Комментарии (13)
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ySS
1601668837
Всем надо выигрывать!) Зениту нельзя проигрывать)
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O-Z
1601671113
Где расписание?!
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Рубинище
1601672340
Краснодару повезло, в последнем туре Челси возможно уже очки не так нужны будут. в прочем как и Зениту - Борусии скорее всего тоже
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Ганнибал Лектор
1601672638
Удачи всем нашим в еврокубках!
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paracetamol
1601689668
Первый матч надо выигрывать. ВСЕМ!
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ААМ
1601699380
Главное не расписание, а результаты наших клубов.
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Kokmarov
1601718294
Только у Локо соперники чумовые, тут по-моему 4 место без шансов, буду рад ошибиться. У Зенита с Краснодаром вроде полегче соперники, но наш пешеходный, "задумчивый" чемпионат поможет скоропостижно вылететь. Все может быть, даже вторые места - это футбол, будем болеть за наших и за красивую игру.
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morgan59
1601718477
Первая игра Краснодара на выезде. Это хорошо. В первой игре многое встанет на свои места. Победят здорово, ничья тоже не плохо , а проиграют?.... тоже все яснопри любом раскладе желаю всем нашим клубам победу в первом и последующих турах.
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teodogat
1601723076
Конченный бомбардир. Раньше всегда после жеребьевки публиковали составы групп и расписание матчей, сейчас только с кем российские клубы играют. Видимо приходят на сайт новые сотрудники. Дебилизация молодежи в России идет полным ходом.
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Spartak Piter
1602058505
Вся страна будет топить за Брюгге. Ведь в здравом уме никто не будет болеть за антинародную команду Единой России с ЛГБТ уклоном.
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