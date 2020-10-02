Расписание Лиги чемпионов: «Зенит» начнет дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне

Главное что бы было как в заголовке - Зенит НАЧНЕТ дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне " , а не Зенит НАЧНУТ дома и т.д. Гыгыгы . Всем нашим побед и удачи
Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России «Зенит» начнет турнир встречей с «Брюгге», а закончит дома с «Боруссией».
«Локомотив» первую встречу проведет в Австрии против «Зальцбурга». Последний матч – 9 декабря против «Баварии» в гостях.
«Краснодар» стартует 20 октября в гостях против «Ренна». Завершится для них групповой этап 8 декабря в Лондоне матчем против «Челси».
- Для «Локомотива» это шестой групповой этап в истории.
- В прошлом сезоне ни одна российская команда не вышла в плей-офф еврокубков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Графика: твиттер «Локомотива».
Графика: твиттер «Краснодара».