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    Расписание Лиги чемпионов: «Зенит» начнет дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне

    Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России «Зенит» начнет турнир встречей с «Брюгге», а закончит дома с «Боруссией».

    «Локомотив» первую встречу проведет в Австрии против «Зальцбурга». Последний матч – 9 декабря против «Баварии» в гостях.

    «Краснодар» стартует 20 октября в гостях против «Ренна». Завершится для них групповой этап 8 декабря в Лондоне матчем против «Челси».

    • Для «Локомотива» это шестой групповой этап в истории.
    • В прошлом сезоне ни одна российская команда не вышла в плей-офф еврокубков.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Графика: твиттер «Локомотива».

    Графика: твиттер «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    02.10.2020 22:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1166

      Бoрат 53 минуты назад

      Главное что бы было как в заголовке - Зенит НАЧНЕТ дома с «Брюгге», «Локомотив» – на выезде с «Зальцбургом», «Краснодар» – в Ренне " , а не Зенит НАЧНУТ дома и т.д. Гыгыгы . Всем нашим побед и удачи

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      Рейтинг: +2571

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Удачи всем нашим в еврокубках!

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      Рейтинг: +4806

      Рубинище 1 час назад

      Краснодару повезло, в последнем туре Челси возможно уже очки не так нужны будут. в прочем как и Зениту - Борусии скорее всего тоже

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      Рейтинг: +754

      O-Z 1 час назад

      Где расписание?!

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      Рейтинг: +16984

      bset 1 час назад

      Лучше бы с фаворитом начинали. Как правило, тур на раскачку нужен после скоростей в РПЛ)

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      Рейтинг: +202

      ySS 2 часа назад

      Всем надо выигрывать!)
      Зениту нельзя проигрывать)

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