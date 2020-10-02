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  • Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

2 октября 2020, 12:31
19

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Первое впечатление – «Лацио» может соперничать со всеми тремя командами, у всех из которых есть большой европейский опыт. «Боруссия» недавно сменила тренера, они играют в атакующий и зрелищный футбол.

«Зенит» обладает талантливыми футболистами, это классическая российская команда. У них были некоторые трудности с трансферным рынком, поэтому для нас они будут соперником, которого мы обязаны обыграть.

«Брюгге» предлагает приятный и агрессивный футбол, в Бельгии это, вероятно, лучший клуб на данный момент, он ежегодно участвует в Лиге чемпионов и обязательно скажет свое слово», – приводит слова Таре пресс-служба «Лацио».

Источник: официальный сайт «Лацио»
Лига чемпионов Зенит Лацио Таре Игли
Комментарии (19)
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Garrincha58
1601631859
во как Зенит они обязаны выигрывать, а про бельгийцев такого не сказал значит их опасаются, а нас уже и в х...й не ставят
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Romantic2010
1601632210
Вот, трезвый взгляд со стороны. Это мы тут внутри варимся и считаем зенит не досигаемым в местном чемпионате,а там объективно сказали, что зенит обязаны обыгрывать...
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Axe111
1601638508
Естественно обязаны
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Волька
1601641275
Бомжей будут иметь во все щели.Дождемся комеди гей клаб
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petrucho-spb
1601641649
Читаю пессимистов и жаль вас. Про Зенит мол г****о и все такое, откройте статистику и посмотрите, кто лучше всех играет в Европе? Да у вас всю жизнь все проплачено и видите только плохое. Пример: Вальяреал драл, да всех дерут и грандов тоже. Зенит и грандов обыгрывал Реал, Севилью, Валенсию, Боруссию ту же ,как в свою очередь и ЦСКА и Локо и Рубин(не разу не проигравший Барсе при 4 встречах).Мы Россия имеем то что имеем и кто не хочет болеть за российские клубы грошь вам цена. Облажались Динамо и Ростов. Мудаки, но болеть если опять придется за них опять буду. Крик души от всех написаний писсимяг.
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paracetamol
1601641960
Вот эа такие слова 3 штуки ему вдуть!
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Из Твери Леха
1601643223
Баштуш, Кайседо. Знакомые все лица. Игра как минимум будет интересной, у Лацио есть технари.
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