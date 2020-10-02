Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Первое впечатление – «Лацио» может соперничать со всеми тремя командами, у всех из которых есть большой европейский опыт. «Боруссия» недавно сменила тренера, они играют в атакующий и зрелищный футбол.

«Зенит» обладает талантливыми футболистами, это классическая российская команда. У них были некоторые трудности с трансферным рынком, поэтому для нас они будут соперником, которого мы обязаны обыграть.

«Брюгге» предлагает приятный и агрессивный футбол, в Бельгии это, вероятно, лучший клуб на данный момент, он ежегодно участвует в Лиге чемпионов и обязательно скажет свое слово», – приводит слова Таре пресс-служба «Лацио».