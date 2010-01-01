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    Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Первое впечатление – «Лацио» может соперничать со всеми тремя командами, у всех из которых есть большой европейский опыт. «Боруссия» недавно сменила тренера, они играют в атакующий и зрелищный футбол.

    «Зенит» обладает талантливыми футболистами, это классическая российская команда. У них были некоторые трудности с трансферным рынком, поэтому для нас они будут соперником, которого мы обязаны обыграть.

    «Брюгге» предлагает приятный и агрессивный футбол, в Бельгии это, вероятно, лучший клуб на данный момент, он ежегодно участвует в Лиге чемпионов и обязательно скажет свое слово», – приводит слова Таре пресс-служба «Лацио».

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    Источник: официальный сайт «Лацио»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8524

      paracetamol 2 минуты назад

      Вот эа такие слова 3 штуки ему вдуть!

      0
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      Рейтинг: -1202

      Голубая устрица 2 минуты назад

      3,14здец зине пришел, растерзают ее жопу как дзюба азмунке в раздевалке

      -1
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      Рейтинг: +8524

      paracetamol > Голубая устрица 1 минуту назад

      Не сцы, девчонка!

      0
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      Рейтинг: +1568

      petrucho-spb 7 минут назад

      Читаю пессимистов и жаль вас. Про Зенит мол г****о и все такое, откройте статистику и посмотрите, кто лучше всех играет в Европе? Да у вас всю жизнь все проплачено и видите только плохое. Пример: Вальяреал драл, да всех дерут и грандов тоже. Зенит и грандов обыгрывал Реал, Севилью, Валенсию, Боруссию ту же ,как в свою очередь и ЦСКА и Локо и Рубин(не разу не проигравший Барсе при 4 встречах).Мы Россия имеем то что имеем и кто не хочет болеть за российские клубы грошь вам цена.
      Облажались Динамо и Ростов. Мудаки, но болеть если опять придется за них опять буду. Крик души от всех написаний писсимяг.

      1
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      Рейтинг: +8524

      paracetamol > petrucho-spb 25 секунд назад

      Облажались Динамо и Ростов. Их му.даки и воняют на Зенит. Позорники!

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      Рейтинг: -253

      Волька 13 минут назад

      Бомжей будут иметь во все щели.Дождемся комеди гей клаб

      -1
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      Рейтинг: -1117

      Вонючая столица 48 минут назад

      Да вообще не вопрос, т.к. этих сероводородных паралимпийцев даже Вальядолид дрючил

      -1
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      Рейтинг: +2628

      Axe111 59 минут назад

      Естественно обязаны

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      Рейтинг: +1218

      Romantic2010 2 часа назад

      Вот, трезвый взгляд со стороны. Это мы тут внутри варимся и считаем зенит не досигаемым в местном чемпионате,а там объективно сказали, что зенит обязаны обыгрывать...

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      Рейтинг: +1256

      Джой > Romantic2010 2 часа назад

      Тут все сказано по делу. Не только трезвый,но и верный взгляд.
      Я даже не знаю что можно предложить,чтобы хоть чуточку быть нашему чемпионату выше.
      Думаю даже в Бельгии рады что именно российская команда попалась.
      Наши команды сопоставимы для них с уровнем финляндии.

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      Рейтинг: +1218

      Romantic2010 > Джой 1 час назад

      Да, к сожалению....Наш чемпионат може конкурировать лишь с 4 корзиной и то есть сомнения, что прошли бы. А так, в принципе, тем интересней наблюдать за лигой чемпионов на фоне грандов и понимать наш уровень. Через годик зенит уже один будет вариться в лиге чемпионов))) и через два думаю тоже)

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      Рейтинг: +366

      Вальдемар IV > Romantic2010 14 минут назад

      ну зина и правда недосягаема в осваивании бюджета

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      Рейтинг: +1256

      Джой > Romantic2010 8 минут назад

      Очень недоволен,что попадают "относительно" сопоставимые команды.
      Хочется видеть в гостях Реал,Барселону,Баварию и играть с ними,хоть и проигрывая,но набираться опыта в таких встречах,убирая мандраж российских игроков,паспортистов.
      Хотя это ничего не поменяет,скорости другие.
      Есть вариант убрать лимит. - Это сократит траты на зарплату российским футболистам,на неопределенный срок.
      Второй вариант сократить лигу до 11 (Именно 11 и выход - 3 (9 команда плейофф играет)) команд

      0
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      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 2 часа назад

      во как Зенит они обязаны выигрывать, а про бельгийцев такого не сказал значит их опасаются, а нас уже и в х...й не ставят

      2
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