Спортивный директор «Лацио»: «Мы обязаны обыгрывать «Зенит»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Первое впечатление – «Лацио» может соперничать со всеми тремя командами, у всех из которых есть большой европейский опыт. «Боруссия» недавно сменила тренера, они играют в атакующий и зрелищный футбол.
«Зенит» обладает талантливыми футболистами, это классическая российская команда. У них были некоторые трудности с трансферным рынком, поэтому для нас они будут соперником, которого мы обязаны обыграть.
«Брюгге» предлагает приятный и агрессивный футбол, в Бельгии это, вероятно, лучший клуб на данный момент, он ежегодно участвует в Лиге чемпионов и обязательно скажет свое слово», – приводит слова Таре пресс-служба «Лацио».
- По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
- Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.
Источник: официальный сайт «Лацио»