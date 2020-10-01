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    Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько зрителей смогут находиться на стадионе во время домашних матчей команды в Лиге чемпионов.

    «Есть общее разрешение УЕФА: если условия позволяют, то можно пускать до 30% болельщиков на стадион. На матчи РПЛ у нас сейчас ходят 50%. Дай бог, эта цифра не снизится, а только пойдет вверх.

    Но Лигу чемпионов начнем с 30-процентной заполняемостью. До 20 тысяч наших болельщиков смогут прийти на матчи», – сообщил Медведев.

    • Соперники «Зенита» по группе ЛЧ – дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».
    • 1 октября УЕФА разрешил допуск 30 процентов болельщиков от вместимости стадиона на игры сборных и еврокубков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.10.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8714

      alarm 47 минут назад

      а рылов в ЛЧ посетит ноль рылов. гы-гы)

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