Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько зрителей смогут находиться на стадионе во время домашних матчей команды в Лиге чемпионов.

«Есть общее разрешение УЕФА: если условия позволяют, то можно пускать до 30% болельщиков на стадион. На матчи РПЛ у нас сейчас ходят 50%. Дай бог, эта цифра не снизится, а только пойдет вверх.

Но Лигу чемпионов начнем с 30-процентной заполняемостью. До 20 тысяч наших болельщиков смогут прийти на матчи», – сообщил Медведев.

Соперники «Зенита» по группе ЛЧ – дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

1 октября УЕФА разрешил допуск 30 процентов болельщиков от вместимости стадиона на игры сборных и еврокубков.

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