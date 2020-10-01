Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Зенита»: «Мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», у Барриоса есть опыт закрытия Месси на ноль»

Гендиректор «Зенита»: «Мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», у Барриоса есть опыт закрытия Месси на ноль»

1 октября 2020, 20:43
29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

«В Лиге чемпионов нет слабых команд. Можно всегда сказать, что жребий мог быть лучше или хуже, но у нас опять группа в чем-то схожа с прошлогодней. Нам попались сильные соперники: второй клуб Германии, четвертая команда Италии, знаменитая своими тиффози и чемпион Бельгии.

Предстоят очень нелегкие игры. Прошло сообщение, что будет разрешено до 30% вместимости стадиона, если разрешат местные органы. Скорее всего, будем играть с болельщиками.

Если честно, из второй корзины мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более у нас Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось, повезло «Барселоне»!

Что касается перспектив, мы от «Боруссии» пострадали однажды, вылетев на этапе 1/8 финала. С «Лацио» мы не играли в еврокубках. А по «Брюгге» посмотрите на сборную Бельгии, поймете, что это за команда. Да, большинство игроков сборной играют за рубежом, но они все родились на этой земле», – сказал Медведев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Медведев Александр
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1601575721
Вы сами соберётесь ли в ЛЧ?
Ответить
veter78
1601577469
Закройте уже его в психушке
Ответить
С-Пб on-line
1601578067
в 1/8 сыграем
Ответить
Lenin26
1601578901
Предсказываю Локо 4 место,Зенит 3 место,Краснодар 3 место,но буду рад ошибиться и кто ни будь выйдет из группы!
Ответить
Andrering87
1601579154
Какую же ересь несет!!! Вроде в возрасте, а ума нет!!!
Ответить
Oldtrafford83
1601617594
Разобранная Барселона нашего "чемпиона" даже не заметила бы))
Ответить
paracetamol
1601642152
Размечтался. Сегодня барса разобранная, а до дела дойдет, соберется!
Ответить
Hektor 84
1601650429
Санитаров срочно!!! Чучело о чем ты кукарекаешь? Даже разобранная барса вас размотает и дома и в гостях! Та и с чего ты взял что барса разобранная. Одни ушли, на их место придут другие. Соревнуется со шлюбой в кретинизме?
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
4
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+