Гендиректор «Зенита»: «Мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», у Барриоса есть опыт закрытия Месси на ноль»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

«В Лиге чемпионов нет слабых команд. Можно всегда сказать, что жребий мог быть лучше или хуже, но у нас опять группа в чем-то схожа с прошлогодней. Нам попались сильные соперники: второй клуб Германии, четвертая команда Италии, знаменитая своими тиффози и чемпион Бельгии.

Предстоят очень нелегкие игры. Прошло сообщение, что будет разрешено до 30% вместимости стадиона, если разрешат местные органы. Скорее всего, будем играть с болельщиками.

Если честно, из второй корзины мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более у нас Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось, повезло «Барселоне»!

Что касается перспектив, мы от «Боруссии» пострадали однажды, вылетев на этапе 1/8 финала. С «Лацио» мы не играли в еврокубках. А по «Брюгге» посмотрите на сборную Бельгии, поймете, что это за команда. Да, большинство игроков сборной играют за рубежом, но они все родились на этой земле», – сказал Медведев.