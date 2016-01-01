Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Гендиректор «Зенита»: «Мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», у Барриоса есть опыт закрытия Месси на ноль»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    В соперники петербургской команде достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

    «В Лиге чемпионов нет слабых команд. Можно всегда сказать, что жребий мог быть лучше или хуже, но у нас опять группа в чем-то схожа с прошлогодней. Нам попались сильные соперники: второй клуб Германии, четвертая команда Италии, знаменитая своими тиффози и чемпион Бельгии.

    Предстоят очень нелегкие игры. Прошло сообщение, что будет разрешено до 30% вместимости стадиона, если разрешат местные органы. Скорее всего, будем играть с болельщиками.

    Если честно, из второй корзины мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более у нас Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось, повезло «Барселоне»!

    Что касается перспектив, мы от «Боруссии» пострадали однажды, вылетев на этапе 1/8 финала. С «Лацио» мы не играли в еврокубках. А по «Брюгге» посмотрите на сборную Бельгии, поймете, что это за команда. Да, большинство игроков сборной играют за рубежом, но они все родились на этой земле», – сказал Медведев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:43
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1544

      Andrering87 40 минут назад

      Какую же ересь несет!!! Вроде в возрасте, а ума нет!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1279

      Lenin26 > Andrering87 34 минуты назад

      В чём ересь!?!Чем больше читаю комменты болельщиков Спартака ,таких как вы ,тем сильнее убеждаюсь, что вы действительно сектанты какие то,вот честное слово,лиж бы гадость какую написать,больше от вас нечего ждать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1544

      Andrering87 > Lenin26 31 минуту назад

      Сколько я не читаю комментарии болельщиков Зенита, тем сильнее убеждаюсь, что у большинства мозгов нет!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1544

      Andrering87 > Lenin26 25 минут назад

      А по «Брюгге» посмотрите на сборную Бельгии, поймете, что это за команда. Да, большинство игроков сборной играют за рубежом, но они все родились на этой земле».... Причём тут сборники и Брюгге..??Брюгге откровенно слаб и подарок для Зенита...
      Да и про Барселону, что то говорит... Когда даже Динамо разобранное не смогли обыграть!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1279

      Lenin26 > Andrering87 25 минут назад

      Вот даже сейчас,это не ваша ветка,но вы всё равно здесь и пишете гадости.Вот когда выйдите в еврокубки,тогда и пишите,а сейчас будьте добры покиньте не свою ветку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1544

      Andrering87 > Lenin26 20 минут назад

      Сначала посмотри, что ваши делают и как себя ведут, а потом уже говори про других....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1279

      Lenin26 > Andrering87 16 минут назад

      В Барсе проходит смена поколений,почти весь костяк команды ушёл или в процессе,на ЧМ Барриос полностью закрыл Месси и не дал ему не чего сделать и это факт,по Брюгге,с чего вы взяли что клуб откровенно слаб!?Последние игры выигрывает в своём чемпионате с крупным счётом!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1544

      Andrering87 > Lenin26 10 минут назад

      Месси в Барсе и в сборной это разные вещи... Один матч не показатель, что он его закрыл!!!
      Их чемпионат откровенно слаб и то что они там обыгрывают с крупным счетом это не показатель... Да и по составу Зенит сильнее, чем Брюгге!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      Lenin26 44 минуты назад

      Предсказываю Локо 4 место,Зенит 3 место,Краснодар 3 место,но буду рад ошибиться и кто ни будь выйдет из группы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      С-Пб on-line 58 минут назад

      в 1/8 сыграем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      veter78 1 час назад

      Закройте уже его в психушке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2596

      Гавроша 1 час назад

      Группа сильная.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1132

      Стыдно за зенит > Гавроша 1 час назад

      Гавноша, для грязных бомжей без ручных судей, любой соперник сильный.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1132

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Повезло Барселоне ))) Бородавочник, тебе ли не знать, что грязные бомжи с топ клубами не играют.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1680

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Вы сами соберётесь ли в ЛЧ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1696

      Бриг > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Хороший коммент, потому что никому не понятный.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79488
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru