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    Николич – о жеребьевке ЛЧ: «Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Его команде в соперники достались «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

    «Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол.

    «Бавария» – очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно.

    Мне нравится, как играет «Атлетико» Мадрид. Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне», – сказал Николич.

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    Источник: Sport24

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