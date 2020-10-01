Николич – о жеребьевке ЛЧ: «Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Его команде в соперники достались «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Это Лига чемпионов. Не могу сказать, что я недоволен результатом жребия. Постараемся сделать все возможное, чтобы достойно представить российский футбол.

«Бавария» – очень хорошая команда. Я счастлив, что мы будем играть против нее. В Лиге чемпионов и должно быть трудно.

Мне нравится, как играет «Атлетико» Мадрид. Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне», – сказал Николич.