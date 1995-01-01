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    Лига чемпионов. «Зальцбург» и «Мидтьюлланд» вышли в групповой раунд

    Завершились еще два ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Мидтьюлланд» после нулевой ничьей в гостях дома разгромил пражскую «Славию» со счетом 4:1.

    «Зальцбург» во второй раз обыграл «Маккаби» из Тель-Авива и также сыграет в групповом этапе ЛЧ.

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Мидтьюлланд (Дания) – Славия (Чехия) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Олаинка, 3; 1:1 – Каба, 65; 2:1 – Шольц (с пенальти), 83; 3:1 – Ониика, 88; 4:1 – Драйер, 90+1.

    Зальцбург (Австрия) – Маккаби (Израиль) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дака, 16; 1:1 – Карзев, 30; 2:1 – Собослай (с пенальти), 45+4; 3:1 – Дака, 68.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +822

      nominum 1 час назад

      Зальцбург, надеюсь, пошумит в группе.

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