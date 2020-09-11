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  • Федун: «У «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину»

Федун: «У «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину»

11 сентября 2020, 15:17
20

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил предметный интерес других клубов к трeм футболистам московской команды.

«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдeт в это трансферное окно.

Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», – сказал Федун.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Понсе Эсекьель Жиго Самуэль Федун Леонид
Комментарии (20)
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_Marqella_
1599828693
Надо продавать..
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portero
1599830052
Кокорина можно было подписать как свободного агента, странно кто-то не видя игрока в деле, решил его за деньги прикупить???
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subbotaspartak
1599830144
Если продашь - обоснуй. На какой это сделал куй.
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vladimir-7
1599830878
Однако, все предложения по трем футболистам от Зенита
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slavа0508
1599832175
Жиго продавать не как нельзя в разгар сезона,,,,По Кокорину спорный вопрос,,,всё все ждут от него каких то подвигов а он по сути играет на среднем уровне,,,,
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subbotaspartak
1599832686
Жиго вроде по Франции заскучал, Понсе себя полностью не показал, Что касается Кокоши - Непонятная ноша... Чтоб тренер решал, А не Федун наезжал.
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DOCTOR PENALTY
1599834924
...никто из них не уйдёт... задёшево!
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vka1970
1599837466
Кокошу пущай продают, а вот остальных отпускать сейчас будет великой глупостью.
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Plyash
1599856740
Опять на те же грабли,из ума выжили,что ли?
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