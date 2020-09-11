Федун: «У «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил предметный интерес других клубов к трeм футболистам московской команды.

«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдeт в это трансферное окно.

Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», – сказал Федун.