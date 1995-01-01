Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Федун: «У «Спартака» есть предложения по Жиго, Понсе и Кокорину»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил предметный интерес других клубов к трeм футболистам московской команды.

    «У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдeт в это трансферное окно.

    Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», – сказал Федун.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:17
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      Спартак гуно знают все 10 минут назад

      Снимайтесь с турнира!
      Или в порно видео!
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18180

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      ...никто из них не уйдёт... задёшево!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +776

      Спартак гуно знают все 11 минут назад

      Ваша цель - активное участие в ФНЛ!
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      ФК Пупсик 35 минут назад

      Только кокорин умеет стать лидером команды, не сыграв ни одного матча!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 49 минут назад

      Жиго вроде по Франции заскучал,
      Понсе себя полностью не показал,
      Что касается Кокоши -
      Непонятная ноша...
      Чтоб тренер решал,
      А не Федун наезжал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13541

      slavutiq70 57 минут назад

      Жиго продавать не как нельзя в разгар сезона,,,,По Кокорину спорный вопрос,,,всё все ждут от него каких то подвигов а он по сути играет на среднем уровне,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12740

      vladimir-7 1 час назад

      Однако, все предложения по трем футболистам от Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 1 час назад

      Если продашь - обоснуй.
      На какой это сделал куй.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41540

      portero 1 час назад

      Кокорина можно было подписать как свободного агента, странно кто-то не видя игрока в деле, решил его за деньги прикупить???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13078

      silver29 1 час назад

      По Кокорину утверждать что-то сложно, а Жиго и Понсе основа, если их продать то и Газизов в Спартаке не нужен будет, он же вместо них не пойдет бегать.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79025
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru