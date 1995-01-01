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    Журналист Скира: «Рома» запросила информацию по Кокорину»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вскоре покинуть команду. Им интересуется «Рома».

    «Кокорин может уйти из «Спартака» спустя месяц. «Рома» заинтересовалась и запросила информацию», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Кокорин пополнил «Спартак» летом в качестве свободного агента.
    • Он не провел за команду ни матча.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8155

      alarm 10 минут назад

      развёл федунятник - и на лыжи! позор спартаку!

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      Рейтинг: +884

      vmonomah17 34 минуты назад

      Даже если и так, то рома не потянет его зарплату. Кокоша в спартаке только из-за денег.

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      Рейтинг: +6296

      Сильвербой 55 минут назад

      Ну по-гуглят пусть, много интересного узнают!

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      Рейтинг: +425

      alexfilatov 1 час назад

      Кря-Кря...

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