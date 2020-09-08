Журналист Скира: «Рома» запросила информацию по Кокорину»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вскоре покинуть команду. Им интересуется «Рома».

«Кокорин может уйти из «Спартака» спустя месяц. «Рома» заинтересовалась и запросила информацию», – написал инсайдер Николо Скира.