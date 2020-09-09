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    Романцев: «Зенит» – главный претендент на чемпионство»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ. Также он не включил «Спартак» в число потенциальных конкурентов питерцев в борьбе за золотые медали:

    «Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от «Динамо» (0:1 в пятом туре РПЛ – прим. «Бомбардира») – осечка, не более. На мой взгляд, «Зенит» – и в этом сезоне главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, «Ростов», а также «Локомотив» с «Краснодаром» и «Динамо». Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит», – сказал Романцев в интервью «Известиям».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +704

      Спартак гуно знают все 2 минуты назад

      Даже главный алкаш СпартаГа это принял.
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -332

      Синитсосит 56 минут назад

      настоящий спартаковец верит в команду, то что зинид позорный питорский клуб проплатил чемпионство не новость, романцев одевай голубой шарфик и вперёд

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +704

      Спартак гуно знают все > Синитсосит 25 секунд назад

      Закрой рот, а то дерьмом несет.
      Ты говна объелся.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8063

      paracetamol 1 час назад

      Сами знаем, Зенит чемпион трижды подряд!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10950

      KLIM777 3 часа назад

      Несмотря на уход Ивановича ахахаха

      Да там дядька Ловрен пришел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7970

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Америку открыл )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24540

      oyabun 3 часа назад

      Ключевые слова Романцева о Зените "обладают самым сбалансированным, качественным составом". Это именно то чего не хватает сейчас Спартаку. И количественно и качественно. Поэтому наверное Романцев и не считает Спартак конкурентом питерской команде. Но в то же время Спартак уж явно не слабее Ростова с Динамо по этим показателям, так что я удивлен подобной оценкой от Олега Иваныча.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7970

      Persona_non_Grata > oyabun 3 часа назад

      Тедеско видимо не съездил и лично не поклонился ветеранам , как Кононов .

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2933

      NewLife 4 часа назад

      А Романцев теперь главный претендент в собутыльники Орлову, все таки алкоголизм не проходит бесследно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3191

      TOMSON > NewLife 56 минут назад

      Ваш комментарий лишний раз доказывает, что ничего святого у вас нет. Хотели оскорбить Питерского комментатора, а оскорбили свою же легенду.
      Реально стыдно за подобных вам болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +2388

      vsespartak01 4 часа назад

      сейчас польется грязь и вонь алармоборатовского отребья!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8149

      alarm > vsespartak01 18 минут назад

      за спартак очень стыдно)

      2
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      ...
      Рейтинг: +2388

      vsespartak01 > alarm 5 минут назад

      стыдись за себя и своих клоноподобных ушлепков!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +704

      Спартак гуно знают все > alarm 1 минуту назад

      Плакать хочется.
      =)))

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