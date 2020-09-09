Романцев: «Зенит» – главный претендент на чемпионство»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ. Также он не включил «Спартак» в число потенциальных конкурентов питерцев в борьбе за золотые медали:

«Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от «Динамо» (0:1 в пятом туре РПЛ – прим. «Бомбардира») – осечка, не более. На мой взгляд, «Зенит» – и в этом сезоне главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, «Ростов», а также «Локомотив» с «Краснодаром» и «Динамо». Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит», – сказал Романцев в интервью «Известиям».