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Романцев: «Зенит» – главный претендент на чемпионство»

9 сентября 2020, 08:28
12

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ. Также он не включил «Спартак» в число потенциальных конкурентов питерцев в борьбе за золотые медали:

«Несмотря на уход Ивановича, питерцы по-прежнему обладают самым сбалансированным, качественным составом и уже поставленной Сергеем Семаком игрой. Неожиданное поражение от «Динамо» (0:1 в пятом туре РПЛ – прим. «Бомбардира») – осечка, не более. На мой взгляд, «Зенит» – и в этом сезоне главный претендент на чемпионство. Уверен, что конкуренцию ему составят ЦСКА, «Ростов», а также «Локомотив» с «Краснодаром» и «Динамо». Вот эта компания и будет сражаться за награды. И такое количество претендентов говорит о том, что скучать этот чемпионат болельщикам не позволит», – сказал Романцев в интервью «Известиям».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (12)
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vsespartak01
1599630939
сейчас польется грязь и вонь алармоборатовского отребья!
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NewLife
1599631200
А Романцев теперь главный претендент в собутыльники Орлову, все таки алкоголизм не проходит бесследно.
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oyabun
1599633002
Ключевые слова Романцева о Зените "обладают самым сбалансированным, качественным составом". Это именно то чего не хватает сейчас Спартаку. И количественно и качественно. Поэтому наверное Романцев и не считает Спартак конкурентом питерской команде. Но в то же время Спартак уж явно не слабее Ростова с Динамо по этим показателям, так что я удивлен подобной оценкой от Олега Иваныча.
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paracetamol
1599640945
Сами знаем, Зенит чемпион трижды подряд!
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Синитсосит
1599642858
настоящий спартаковец верит в команду, то что зинид позорный питорский клуб проплатил чемпионство не новость, романцев одевай голубой шарфик и вперёд
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dimazavr
1599648667
Олег Иванович - очень суеверный человек, я тоже, поэтому: "Зенит - поборется за медали".
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derrik2000
1599651901
Ну, с Зенитом всё понятно. Он уже практически два десятилетия имеет "самый сбалансированный, качественный состав", вот, только чемпионами в этот период времени были далеко не всегда. Но судьи не сдаются! ))) А что касается Ростова и Динамо, то это ОИР так... для красного словца и количества. )) Краснодар тоже при Мусаеве потерял ту, "краснодарско-романцевскоспартаковскую" игру, а новую игру так и не приобрёл, да и морально-волевые качества оставляют желать много лучшего. ЦСКА... Ну, если только за счёт строжайшей дисциплины и покупки одного-двух игроков, которые себя ярко проявят в чемпионате. Локомотив? При Николиче - пока ни о чём. И не вижу каких-то предпосылок, что будет ИГРА. В общем, пора разыгрывать чемпионство в РПЛ игрой "камень-ножницы-бумага", поскольку уровень футбола в России катастрофически упал и продолжает камнем падать вниз. Если за его уровнем я предыдущие сезоны просто наблюдал, надеясь на какое-то чудо, то сейчас все сомнения развеялись.
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Фк Спaртaк Москвa
1599716961
не говори гоп пока не перепрыгнешь
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