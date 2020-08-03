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  • Дзюба: «У Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив. Тухну, когда нельзя подкалывать, смеяться»

Дзюба: «У Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив. Тухну, когда нельзя подкалывать, смеяться»

3 августа 2020, 13:11
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба написал открытое письмо. В нем он вспомнил время работы под руководством Роберто Манчини.

«В чем-то был неправ сам. В последние два года понял, что, когда я подстраивался под Валерия Карпина и Манчини, это был не я. Пытался не разговаривать, был хмурым, сфокусированным только на тренировках. Был как робот. Кто-то так может – просто из-за психотипа. Я же не получал удовольствия от тренировок – пытался, но не мог.

Да, у Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив, что если я с кем-то говорю, всегда кого-то обсуждаю. Я же люблю кого-то подколоть, что-то сказать вратарю перед ударом, посмеяться над защитником, чтобы он играл с удвоенной энергией против меня. Я этим дышу. Когда это запрещено, тухну. При Манчини я плохо играл? Плохо, вопросов нет, не справился с теми условиями. Слабак? Отчасти да, но искренне пытался бороться.

Значит, нужно было пройти такой путь. Еще в юности в «Спартаке» кто-то называл меня дарованием, я попал в основу. Все – это тепличные условия. А тут тебе говорят: «Или ты куда-то уходишь, или все». И ты уходишь. Недавно вспоминали с родителями, как уезжал в Томск – молодой, голодный, холодный еду как в ссылку в Сибирь. Можно было сдаться, сказать «Спасибо», и теперь, дай бог, доигрывать где-то в ФНЛ. Поэтому безумно счастлив, что в моей жизни были аренды в «Томь» и «Ростов», – написал игрок.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака»,
  • Он дважды взял чемпионство с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Италия Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (6)
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Nerlinger
1596450850
Да ты и так Тухлый
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NewLife
1596451977
Манчини - умница, раскусил гомика.
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Garrincha58
1596452805
что эта за исповедь и кому она нужна может уже мемуары будешь писать
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Hektor 84
1596481010
Просто Манчини таких долбоящеров как шлюба до того момента не встречал))))
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