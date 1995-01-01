Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Дзюба: «У Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив. Тухну, когда нельзя подкалывать, смеяться»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба написал открытое письмо. В нем он вспомнил время работы под руководством Роберто Манчини.

    «В чем-то был неправ сам. В последние два года понял, что, когда я подстраивался под Валерия Карпина и Манчини, это был не я. Пытался не разговаривать, был хмурым, сфокусированным только на тренировках. Был как робот. Кто-то так может – просто из-за психотипа. Я же не получал удовольствия от тренировок – пытался, но не мог.

    Да, у Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив, что если я с кем-то говорю, всегда кого-то обсуждаю. Я же люблю кого-то подколоть, что-то сказать вратарю перед ударом, посмеяться над защитником, чтобы он играл с удвоенной энергией против меня. Я этим дышу. Когда это запрещено, тухну. При Манчини я плохо играл? Плохо, вопросов нет, не справился с теми условиями. Слабак? Отчасти да, но искренне пытался бороться.

    Значит, нужно было пройти такой путь. Еще в юности в «Спартаке» кто-то называл меня дарованием, я попал в основу. Все – это тепличные условия. А тут тебе говорят: «Или ты куда-то уходишь, или все». И ты уходишь. Недавно вспоминали с родителями, как уезжал в Томск – молодой, голодный, холодный еду как в ссылку в Сибирь. Можно было сдаться, сказать «Спасибо», и теперь, дай бог, доигрывать где-то в ФНЛ. Поэтому безумно счастлив, что в моей жизни были аренды в «Томь» и «Ростов», – написал игрок.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака»,
    • Он дважды взял чемпионство с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      ziborock 8 минут назад

      Засуньте вы Артемону 5 золотых в рот как Буратино чтобы он наконей то замолчал!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      Зентролль 1 час назад

      Когда есть пауза во время тренировки, то можно и отвлечся, пошутить. Это помогает снять стресс. Но во время выполнения тренировочного задания, если оно требует внимания и концентрации, следует четко выполнять установку тренера и желательно всем игрокам, так как неправильно выполненое задание одним игроком уже влечет за собой отрицательный результат для всей группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2555

      Cleaner 2 часа назад

      Манчини хотел сделать команду, способную бороться в Лиге Чемпионов. Но Дзюба очень любил болтать языком и разлагал коллектив. Все верно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      Землякруглая > Cleaner 1 час назад

      Про разлагал очень точно подмечено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10939

      Garrincha58 2 часа назад

      что эта за исповедь и кому она нужна может уже мемуары будешь писать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2103

      NewLife 2 часа назад

      Манчини - умница, раскусил гомика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1918

      Nerlinger 2 часа назад

      Да ты и так Тухлый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5403

      alarm 2 часа назад

      уникальный случай, как футболист пошёл на повышение после хряков! позор спартаку!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2103

      NewLife > alarm 2 часа назад

      ХТВЖ от зюбы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78282
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru