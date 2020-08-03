Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей готовности к дебюту в составе петербургской команды.
– Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?
– Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.
- Матч состоится 7 августа.
- «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.
Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»
Источник: Ютуб-канал «Зенита»