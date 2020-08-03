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  • Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

3 августа 2020, 08:35
3

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей готовности к дебюту в составе петербургской команды.

– Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?

– Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.

  • Матч состоится 7 августа.
  • «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
  • В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.

Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (3)
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Garrincha58
1596434905
так он вам и скажет в какой форме он находится да тут и дураку ясно ни в какой, человек не играл почти два последних года просидев на лавке Энфилда нужна не только хорошая физ.форма но и важна игровая практика которой нет, а если он говорит что надо две тренировки то после таких заявлений всё становится ясно он себя считает великим защитником коим не является
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Ганнибал Лектор
1596437672
Самооценка зашкаливает, осталось на деле доказать
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paracetamol
1596456767
Это хорошо, посмотрим в деле!
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