Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей готовности к дебюту в составе петербургской команды.

– Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?

– Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.

Матч состоится 7 августа.

«Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.

В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.

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