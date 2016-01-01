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    Ловрен: «Думаю, пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей готовности к дебюту в составе петербургской команды.

    – Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?

    – Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние четыре-пять дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть.

    • Матч состоится 7 августа.
    • «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
    • В воскресенье футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.

    Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»

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    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10931

      Garrincha58 44 минуты назад

      так он вам и скажет в какой форме он находится да тут и дураку ясно ни в какой, человек не играл почти два последних года просидев на лавке Энфилда нужна не только хорошая физ.форма но и важна игровая практика которой нет, а если он говорит что надо две тренировки то после таких заявлений всё становится ясно он себя считает великим защитником коим не является

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