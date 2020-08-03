Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как ему дается изучение русского языка.

– Вы уже говорите на нескольких языка. Что насчет русского?

– Я уже начал немного учить его неделю назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки.

– Тогда скажите несколько слов по-русски для наших болельщиков.

– Да, думаю, я могу сказать: «Добрый день».

– Достаточно. Уже здорово.

– На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову. Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится.