Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как ему дается изучение русского языка.
– Вы уже говорите на нескольких языка. Что насчет русского?
– Я уже начал немного учить его неделю назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки.
– Тогда скажите несколько слов по-русски для наших болельщиков.
– Да, думаю, я могу сказать: «Добрый день».
– Достаточно. Уже здорово.
– На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову. Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится.
- «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- Сегодня футболист прилетел в Санкт-Петербург. Он выбрал шестой игровой номер.
- Дебютировать за «Зенит» хорват может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Источник: Ютуб-канал «Зенита»