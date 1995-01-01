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    Ловрен: «Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки»

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как ему дается изучение русского языка.

    – Вы уже говорите на нескольких языка. Что насчет русского?

    – Я уже начал немного учить его неделю назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки.

    – Тогда скажите несколько слов по-русски для наших болельщиков.

    – Да, думаю, я могу сказать: «Добрый день».

    – Достаточно. Уже здорово.

    – На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову. Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится.

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    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1310

      Питерский князь 1 час назад

      Судье типо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1310

      Питерский князь 1 час назад

      Помнится мне Данни, тоже быстро освоил русский.
      =)))
      На весь пустой стадион сказал, что ему надо делать.
      =)))
      Русский - Великий язык.
      =)))

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