Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче за Суперкубок России с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что дебют новичка команды Деяна Ловрена может состояться уже 7 августа.
«Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян – игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», – сказал Семак.
- По информации Bobsoccer, хорват прибудет в расположение клуба в воскресенье, 2 августа.
- «Зенит» заплатил за него «Ливерпулю» 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- Матч за Суперкубок России состоится на московской «ВЭБ Арене» 7 августа в 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт «Зенита»