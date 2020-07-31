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    Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче за Суперкубок России с «Локомотивом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что дебют новичка команды Деяна Ловрена может состояться уже 7 августа.

    «Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян – игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», – сказал Семак.

    • По информации Bobsoccer, хорват прибудет в расположение клуба в воскресенье, 2 августа.
    • «Зенит» заплатил за него «Ливерпулю» 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
    • Матч за Суперкубок России состоится на московской «ВЭБ Арене» 7 августа в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6934

      paracetamol 12 минут назад

      Надо будет посмотреть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2462

      afw13 13 минут назад

      будет интересно посмотреть его в деле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Вонючая столица 57 минут назад

      Да похер, газовая гангрена всё рано судью подкупит

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1411

      Semenycch 1 час назад

      Есть некоторые опасения по поводу это дебюта. Ловрен не только не сыгран с партнерами в Зените, но и имел минимальную игровую практику в Ливерпуле.

      2
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      Рейтинг: +1346

      Гавроша > Semenycch 57 минут назад

      Раз купили, то надо наигрывать.

      1
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      Рейтинг: +1411

      Semenycch > Гавроша 56 минут назад

      Конечно. Но в этом случае сразу будет игра за приз.

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      Рейтинг: +797

      Nevsky_RU > Гавроша 35 минут назад

      Маммана на игру на Суперкубок выглядит более разумным вариантом.

      1
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      Рейтинг: +21093

      пьяныйхоровод > Nevsky_RU 14 минут назад

      Главное чтобы не сломался .

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