Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче за Суперкубок России с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что дебют новичка команды Деяна Ловрена может состояться уже 7 августа.

«Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян – игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», – сказал Семак.