Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Хорватский защитник будет выступать за петербургскую команду с цифрой «6» на спине.
Ранее этот номер принадлежал сербу Браниславу Ивановичу.
- «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- Сегодня футболист прилетел в Санкт-Петербург.
- Дебютировать за «Зенит» хорват может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
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Источник: Официальный сайт «Зенита»