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    Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.

    Хорватский защитник будет выступать за петербургскую команду с цифрой «6» на спине.

    Ранее этот номер принадлежал сербу Браниславу Ивановичу.

    • «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
    • Сегодня футболист прилетел в Санкт-Петербург.
    • Дебютировать за «Зенит» хорват может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    02.08.2020 22:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +23823

      VVM1964 19 минут назад

      Под шестым номером там судьи )))

      0
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      Рейтинг: +284

      mp7700 1 час назад

      Ловрентий он кто?

      0
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      Рейтинг: +23823

      VVM1964 > mp7700 6 минут назад

      Неужто Берия ? )))

      0
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      Рейтинг: +4271

      Рубинище 1 час назад

      Вспотеет подчищать конечно.
      вангую группу Зениту.. Барселона, Лейпциг, Интер.

      0
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      Рейтинг: +1466

      Semenycch > Рубинище 1 час назад

      Российский футбол сейчас настолько медленный, что ни одному Российскому клубу в Лиге Чемпионов ничего не светит, к сожалению. Выйти из группы есть шанс, но мизерный. У Локо и Краснодара даже такого шанса нет. Про Рубин в этом контексте вообще неприлично вспоминать.

      1
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      Рейтинг: +23823

      VVM1964 > Рубинище 3 минуты назад

      Да не будет у Зенита такой группы - он всегда попадает в самую слабую ( в смысле соперников ) , впрочем и её то преодолеть не всегда получается (((

      0
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      Рейтинг: +5315

      alarm 1 час назад

      форма збс. не то что красные половые тряпки с ромбиком

      -3
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      ...
      Рейтинг: +284

      mp7700 > alarm 1 час назад

      Лижи пятки, и соси пальци.... лол

      1
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      ...
      Рейтинг: +1608

      ziborock > alarm 1 час назад

      У вас вся форма из сине-голубых ромбиков!)))
      Впрочем пора уже добавлять цвета ЛГБТшникам!)))

      1
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      Рейтинг: +1466

      Semenycch 1 час назад

      Ну это его номер и в Ливерпуле и если я правильно помню и в сборной.

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