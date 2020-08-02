Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Под шестым номером там судьи )))
Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Хорватский защитник будет выступать за петербургскую команду с цифрой «6» на спине.
Ранее этот номер принадлежал сербу Браниславу Ивановичу.
- «Зенит» заплатил «Ливерпулю» за Ловрена 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.
- Сегодня футболист прилетел в Санкт-Петербург.
- Дебютировать за «Зенит» хорват может 7 августа в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Деян Ловрен выбрал игровой номерПодробнее: https://t.co/wskHnIB9O9 pic.twitter.com/QKnTMhkrUA— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 2, 2020