Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.

Хорватский защитник будет выступать за петербургскую команду с цифрой «6» на спине.

Ранее этот номер принадлежал сербу Браниславу Ивановичу.