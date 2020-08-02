Ловрен прилетел в Санкт-Петербург. Завтра он проведет первую тренировку с «Зенитом»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен прибыл в Россию.
31-летний хорватский защитник подписал с российским клубом трехлетний контракт.
«Деян Ловрен – в Петербурге! Добро пожаловать!» – заявляет пресс-служба клуба.
Завтра футболист проведет первую тренировку в составе «Зенита».
- Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
- Вместе с командой он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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Источник: Официальный твиттер «Зенита»