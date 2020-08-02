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    Ловрен прилетел в Санкт-Петербург. Завтра он проведет первую тренировку с «Зенитом»

    Новичок «Зенита» Деян Ловрен прибыл в Россию.

    31-летний хорватский защитник подписал с российским клубом трехлетний контракт.

    «Деян Ловрен – в Петербурге! Добро пожаловать!» – заявляет пресс-служба клуба.

    Завтра футболист проведет первую тренировку в составе «Зенита».

    • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
    • Вместе с командой он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +172

      Землякруглая 11 минут назад

      Что за половая тряпка у него в руках??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Из команды победителя ЛЧ в голубую команду oтcаcывающую в ЛЧ.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1284

      AHTUNGBOL 1 час назад

      31 год, староват так то уже, молодежи никакой не нашли?

      0
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