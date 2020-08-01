Серия А. «Интер» обыграл «Аталанту» и финишировал вторым, «Рома» одержала волевую победу над «Ювентусом» и другие результаты

Ряд команд Серии А провели матчи последнего тура. «Ювентус» уступил в третьей встрече из последних четырех, впереди у команды Лига чемпионов.

В другой встрече «Интер» справился с «Аталантой» и финишировал в чемпионате вторым. «Наполи» победил римлян.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Брешиа – Сампдория – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лери, 41; 1:1 – Торрегросса, 49 (с пенальти).

Удаления: нет – Асхильдсен, 90+2 (вторая ж.к.).

Милан – Кальяри – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаван, 11 (в свои ворота); 2:0 – Ибрагимович, 55; 3:0 – Кастильехо, 57.

Ювентус – Рома – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Игуаин, 5; 1:1 – Калинич, 23; 1:2 – Перотти, 44 (с пенальти); 1:3 – Перотти, 52.

Аталанта – Интер – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Д’Амброзио, 1; 0:2 – Янг, 20.

Наполи – Лацио – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Руис, 9; 1:1 – Иммобиле, 22; 2:1 – Инсинье, 54 (с пенальти); 3:1 – Политано, 90+3.

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