Calciomercato: «Локо» предложил за Лаксальта 7 миллионов, «Милан» хочет 10

«Локомотив» сделал первое предложение по трансферу полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, пишет Calciomercato.

Московский клуб предложил за уругвайца 7 миллионов евро, но «Милан» требует 10. В ближайшие часы стороны вернутся к переговорам. Оба клуба хотят закрыть сделку.

Между тем включение Лаксальта в трансфер Алексея Миранчука не рассматривается. Россиянин хотел бы продолжить карьеру в «Милане», но его переход для итальянцев сейчас не стоит в приоритете, в том числе, из-за высокой стоимости Миранчука.