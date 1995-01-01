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    Calciomercato: «Локо» предложил за Лаксальта 7 миллионов, «Милан» хочет 10

    «Локомотив» сделал первое предложение по трансферу полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, пишет Calciomercato.

    Московский клуб предложил за уругвайца 7 миллионов евро, но «Милан» требует 10. В ближайшие часы стороны вернутся к переговорам. Оба клуба хотят закрыть сделку.

    Между тем включение Лаксальта в трансфер Алексея Миранчука не рассматривается. Россиянин хотел бы продолжить карьеру в «Милане», но его переход для итальянцев сейчас не стоит в приоритете, в том числе, из-за высокой стоимости Миранчука.

    • В этом сезоне Лаксальт выступает на правах аренды за «Торино».
    • Рыночная стоимость игрока – 5,5 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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