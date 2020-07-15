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  • За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова

За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова

15 июля 2020, 23:47
11

Видеоблогер Евгений Савин сообщил, что 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова собраны.

Деньги пришлось просить у зрителей в последнем выпуске блога «КраСава», поскольку клуб не стал покупать жилье Самохваловым.

«Спасибо вам. За один день мы собрали 10 миллионов рублей, и Тeма с мамой переедет в свою квартиру.

В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин в инстаграме.

  • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Локомотив Савин Евгений Самохвалов Иннокентий
Комментарии (11)
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vladik12
1594846531
Кикна, пусть тебе будет стыдно, что простые работяги скидывали на жилье семье, потерявшей кормильца.
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Axe111
1594855396
И это РОССИЯ БЛ****!!!!!! ПОЗОР !!!!!!!!!! #ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ!!!!
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Dgad
1594877800
Жека реально КраСава, помогает людям делом а не на камеру...здоровья ему
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TERMIK2142
1594898116
КраСава! По другому и не скажешь. #КинкадзеУХОДИ
Ответить
wobaekat
1594902470
Саву в президенты рфс!
Ответить
portero
1594903212
молодцы!!! теперь главное провести так, чтоб налоги за дарение не платить.
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zigbert
1594919231
За доброе дело спасибо!
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АлексOZ
1594928040
это конечно здОрово, что у нас такие отзывчивые болельщики (и не только "Локомотива") и люди в России вообще и молодого парня жалко безумно но представим простого парня, работягу, идёт с работы, прихватило сердце, умер до приезда скорой, на съёмной квартире его ждут молодая жена и маленький ребёнок (делаем похожую ситуацию) сколько шансов из миллиона, что хоть кто-нибудь, кроме ближайших родственников, даст денег на квартиру молодой вдове ....
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Hektor 84
1594960537
Молодцы
Ответить
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