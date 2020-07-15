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    За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова

    Видеоблогер Евгений Савин сообщил, что 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова собраны.

    Деньги пришлось просить у зрителей в последнем выпуске блога «КраСава», поскольку клуб не стал покупать жилье Самохваловым.

    «Спасибо вам. За один день мы собрали 10 миллионов рублей, и Тeма с мамой переедет в свою квартиру.

    В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин в инстаграме.

    • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    text

    Публикация от text (@sava9) 15 Июл 2020 в 12:39 PDT

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    15.07.2020 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4172

      vladik12 12 минут назад

      Кикна, пусть тебе будет стыдно, что простые работяги скидывали на жилье семье, потерявшей кормильца.

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