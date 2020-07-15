За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова

Видеоблогер Евгений Савин сообщил, что 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова собраны.

Деньги пришлось просить у зрителей в последнем выпуске блога «КраСава», поскольку клуб не стал покупать жилье Самохваловым.

«Спасибо вам. За один день мы собрали 10 миллионов рублей, и Тeма с мамой переедет в свою квартиру.

В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин в инстаграме.

Игрок умер 20 апреля во время пробежки.

Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.