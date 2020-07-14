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  • «Пусть это будет на их совести». «Локомотив» не стал покупать квартиру семье умершего Самохвалова

«Пусть это будет на их совести». «Локомотив» не стал покупать квартиру семье умершего Самохвалова

14 июля 2020, 19:09
26

Мама Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор «Локомотива» отказал семье умершего игрока в покупке квартиры. По его словам, у клуба нет возможности.

«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Василий Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

Мы помогаем внуку и Анне, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всe, чтобы у них всe было.

Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

Мы рассчитывали на более серьeзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», – сказала Терехова в интервью Евгению Савину на его ютуб-канале.

  • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (26)
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vladik12
1594743027
Конечно, лучше попилить. Да, сучий ты потрох, Кикнадзе?
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Ганнибал Лектор
1594743365
Я думал, что сложно превзойти Смородскую в части имиджа отрицательного персонажа. Ан-нет, все возможно
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PAREVG.
1594744338
Грызун - у..од!!! Больше добавить нечего.
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sobaka120982
1594744802
Я соболезную семье..... но почему ни кто не говорит что у футболистов при жизни з.п за год хватит на 10 квартир!!!! Почему кто то должен им ещё и квартиры??? Может я не прав...
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Бухбух
1594746553
А почему матери Самохвалова, к тому же с другой фамилией, клуб должен квартиру купить? Большинство населения, годами работая на вредных производствах, иногда не доживая до пенсии, не получают вообще квартиры бесплатно, а здесь, в 22 года, квартиру подавай.
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ilichkadr
1594747440
Да, уж............как-то не по-человечески поступило руководство клуба. Есть десятки способов решить пустяковый вопрос, было бы желание. Что-то в нашем обществе серьезно прогнило. В Штатах в золотом гробу хоронят бандита с 6-ю судимостями, а у нас на лечение смсками всем миром собираем.
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ruded
1594749557
команда - одна семья....ага, смешно даже, когда сборище миллионеров не может семье умершего одноклубника скинуться..
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кошмарик
1594751732
блииин... кто-нибудь остановите кикнадзу.. это (...) пробивает днище за днищем! Локо, спасайся.. гони кикнадзу и иже с ним поганой метлой!
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flusiteanelvew
1594753606
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Hektor 84
1594754851
Могли бы и помочь! Для Локо покупка квартиры копейки! С другой стороны и футболисты Локо могли бы помочь. Все миллионеры епт!!!
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