«Пусть это будет на их совести». «Локомотив» не стал покупать квартиру семье умершего Самохвалова

Мама Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор «Локомотива» отказал семье умершего игрока в покупке квартиры. По его словам, у клуба нет возможности.

«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Василий Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

Мы помогаем внуку и Анне, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всe, чтобы у них всe было.

Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

Мы рассчитывали на более серьeзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», – сказала Терехова в интервью Евгению Савину на его ютуб-канале.