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    «Пусть это будет на их совести». «Локомотив» не стал покупать квартиру семье умершего Самохвалова

    Мама Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор «Локомотива» отказал семье умершего игрока в покупке квартиры. По его словам, у клуба нет возможности.

    «Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Василий Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

    Жену Кеши взяли работать в «Локомотив». Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится.

    Мы помогаем внуку и Анне, на пять тысяч рублей жить невозможно. Будем стараться, сделаем всe, чтобы у них всe было.

    Страховку нам не выплатили, сказали, что это не страховой случай. Сказали, что был не тренировочный процесс, они находились на карантине.

    Мы рассчитывали на более серьeзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», – сказала Терехова в интервью Евгению Савину на его ютуб-канале.

    • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2093

      кошмарик 24 минуты назад

      блииин... кто-нибудь остановите кикнадзу.. это (...) пробивает днище за днищем! Локо, спасайся.. гони кикнадзу и иже с ним поганой метлой!

      1
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      Рейтинг: +2139

      Cleaner 31 минуту назад

      Позор Кикнадзе и его окружению. Жлобы.

      2
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      Рейтинг: +130

      mama1991 51 минуту назад

      локомотиф никак к футбольному клубу не относится, депо б л я, если все что описано правда, грош цена всем кто там пасется... игрокам в первую очередь, поэтому такие результаты в европе ноль целых х у й десятых...

      0
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      Рейтинг: +933

      ruded 1 час назад

      команда - одна семья....ага, смешно даже, когда сборище миллионеров не может семье умершего одноклубника скинуться..

      1
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      Рейтинг: +7621

      ilichkadr 1 час назад

      Да, уж............как-то не по-человечески поступило руководство клуба. Есть десятки способов решить пустяковый вопрос, было бы желание. Что-то в нашем обществе серьезно прогнило. В Штатах в золотом гробу хоронят бандита с 6-ю судимостями, а у нас на лечение смсками всем миром собираем.

      4
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      Рейтинг: +3001

      Томик 1 час назад

      Ну да. Тренируйся, на тебе план. Но если что - ты сам. Страховка великолепная. Разве он нарушал условия контракта? Жаль парня.

      4
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      Рейтинг: +2169

      Бухбух 1 час назад

      А почему матери Самохвалова, к тому же с другой фамилией, клуб должен квартиру купить? Большинство населения, годами работая на вредных производствах, иногда не доживая до пенсии, не получают вообще квартиры бесплатно, а здесь, в 22 года, квартиру подавай.

      -3
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      Рейтинг: +933

      ruded > Бухбух 1 час назад

      ты читать то умеешь? Или только буквы видишь? Разговор идет о жене умершего футболиста, а мать всего лишь озвучивает ситуацию.

      6
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      Рейтинг: +3766

      sochi-2013 > ruded 9 минут назад

      Жене и РЕБЕНКЕ!

      0
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      Рейтинг: +3766

      sochi-2013 > Бухбух 1 минуту назад

      Я не сторонник(мягко говоря)ТАКИХ з/п футболистов, но пацан пахал лет с 5,6 по-взрослому, и... да хрен тебе говорить!

      0
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      Рейтинг: +2443

      KPCCSPB 1 час назад

      П **** ц.. Человечности в людях всё меньше, и меньше, даже среди тех, кто пишет ниже. Люди бы не стали просить и унижаться перед теми, из-за кого их сын погиб, значит реально нужда есть.. Для футболистов это вообще копейки, эти недофутболисты покупают машины, стоимостью квартире... Неужели так сложно, даже ради детей, уже и это зажравшимся сложно сделать... Реально позор, Кикснидзе ****** ещё хуже, чем казалось...

      6
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      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. > KPCCSPB 1 час назад

      А сколько нуждающихся в стране ? Зная проблемы с сердцем . почему он не бросил это занятие ?
      Ты благородный , открой фонд и помоги.
      Кикнадзе , между прочим наёмный работник и не всё зависит от него. Вам конечно всё пофигу , дай и всё...

      -1
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      Рейтинг: +2443

      KPCCSPB > Alekxei Z. 1 час назад

      Что "дай и всё"? Много нуждающихся в стране, согласен, они были и будут... Но тут другой случай, и зарплата у людей не 50 и даже не 100 тысяч.. Им это не проблема, и он имел отношение к клубу, а не какой-то посторонний человек.. Это не проблема и не акция, а человечность. Тебе видимо это не знакомо.

      1
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      Рейтинг: +7621

      ilichkadr > Alekxei Z. 1 час назад

      Видимо не сталкивался в реалиях, что означает не страховой случай?

      0
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      Рейтинг: +1566

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Грузин аут

      2
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      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Очень жаль мальчишку !!!
      Мама , а вы не знали что у сына проблемы с сердцем ?
      Судя по всему эта проблема была известна всем, что же сына не остановили ?
      Ох времена , ох время , цинизм просто зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +2139

      Cleaner > Alekxei Z. 27 минут назад

      Ты сам ПОНИМАЕШЬ, что пишешь? Сын - ВЗРОСЛЫЙ человек и САМ решает, как ему поступать и на что кормить семью.

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