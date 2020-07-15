РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с идущими в зоне вылета «Крыльями Советов»

«Краснодар» не побеждает в гостях с марта (если не учитывать технический выигрыш у «Оренбурга»). В очередном туре краснодарцы не справились с самарцами.

Команда Мурада Мусаева по-прежнему идет в зоне Лиги чемпионов, а «Крылья Советов» занимают место в зоне вылета.

Краснодарцы в пяти сыгранных после возобновления РПЛ матчах набрали пять очков.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Зиньковский (Смирнов, 81), Антон (Киселев, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 86), Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Уткин, Олссон (Кабелла, 68), Кайо, Вандерсон, Берг (Мартынович, 86).

Предупреждения: Кабутов, 42; Тимофеев, 73 – Фернандеш, 15; Петров, 39; Уткин, 65; Рамирес, 70; Вандерсон, 90+2.

Удаления: нет – Петров, 83 (вторая ж.к.).

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