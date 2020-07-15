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  • РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с идущими в зоне вылета «Крыльями Советов»

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с идущими в зоне вылета «Крыльями Советов»

15 июля 2020, 20:01
43

«Краснодар» не побеждает в гостях с марта (если не учитывать технический выигрыш у «Оренбурга»). В очередном туре краснодарцы не справились с самарцами.

Команда Мурада Мусаева по-прежнему идет в зоне Лиги чемпионов, а «Крылья Советов» занимают место в зоне вылета.

Краснодарцы в пяти сыгранных после возобновления РПЛ матчах набрали пять очков.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Зиньковский (Смирнов, 81), Антон (Киселев, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 86), Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Уткин, Олссон (Кабелла, 68), Кайо, Вандерсон, Берг (Мартынович, 86).

Предупреждения: Кабутов, 42; Тимофеев, 73 – Фернандеш, 15; Петров, 39; Уткин, 65; Рамирес, 70; Вандерсон, 90+2.

Удаления: нет – Петров, 83 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
Комментарии (43)
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Sviro
1594832621
И тут VAR сделал своё "чёрное" дело. :)) А Крысам так нужна была победа.
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zra78
1594832681
КС ближе к победе были...
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Krasnodar 123
1594832735
ДА. ИГРА У КРАСНОДАРА ОТСУТСТВУЕТ !
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GoLenaStop
1594833086
Интересная игра. КС её выиграли, но счастья это не прибавило. Ни для участника ЛЧ Краснодара, ни для болел российского футбола.
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aleksandr1969
1594833189
Ну как так-то??? Быки вы что творите?
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Рубинище
1594833678
Не Краснодар, а "рога и копыта" какие-то. С такой игрой нечего в ЛЧ делать, правда и у др. её нет.
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Краснодарчемпион
1594834340
Пора прощаться с Мусаевым! Вопросов к нему нет, но команда за него не бьется. Нужен тренер с амбициями и авторитетом
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Январь 59
1594834780
Разве так играют в решающих матчах??? Разве так решают выход в зону ЛЧ? Такое впечатление , что уход Перейры стал катастрофой для клуба. Ещё нужно сказать спасибо , что не засчитали гол. Офсайд весьма и весьма сомнительный. Но с удалением Петрова крайне не согласен. Перов мяч выбил а уже потом в него врезался игрок. А что Петров должен был делать? Он первый на мяче ,он мяч выбил, и за что красная? Пусть даже была жёлтая , но сейчас что?
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sochi-2013
1594838172
СЕЛЬПО!!!!!
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portero
1594885530
вот такого результата я и ожидал.....а то игру выиграли и кто-то решил что еще три подряд так же выиграем...
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