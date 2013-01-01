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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с идущими в зоне вылета «Крыльями Советов»

    «Краснодар» не побеждает в гостях с марта (если не учитывать технический выигрыш у «Оренбурга»). В очередном туре краснодарцы не справились с самарцами.

    Команда Мурада Мусаева по-прежнему идет в зоне Лиги чемпионов, а «Крылья Советов» занимают место в зоне вылета.

    Краснодарцы в пяти сыгранных после возобновления РПЛ матчах набрали пять очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Зиньковский (Смирнов, 81), Антон (Киселев, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 86), Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Уткин, Олссон (Кабелла, 68), Кайо, Вандерсон, Берг (Мартынович, 86).

    Предупреждения: Кабутов, 42; Тимофеев, 73 – Фернандеш, 15; Петров, 39; Уткин, 65; Рамирес, 70; Вандерсон, 90+2.

    Удаления: нет – Петров, 83 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +3771

      sochi-2013 29 минут назад

      СЕЛЬПО!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3028

      Томик 33 минуты назад

      Я не пойму, они что, хотят в последнем туре подарил ЛЧ ЦСКА?

      0
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      ...
      Рейтинг: +497

      АКМ-74У > Томик 32 минуты назад

      Не в первый раз.

      2
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      Рейтинг: +10596

      Garrincha58 39 минут назад

      всё как всегда Краснодар мимо ЛЧ да и что там им делать и вообще нашим там делать нечего

      0
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      Рейтинг: +5464

      GoLenaStop 1 час назад

      Судейство спорное. Но счет - по игре. Спасибо командам за игру, это было интересно.
      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +763

      Январь 59 1 час назад

      Разве так играют в решающих матчах??? Разве так решают выход в зону ЛЧ? Такое впечатление , что уход Перейры стал катастрофой для клуба. Ещё нужно сказать спасибо , что не засчитали гол. Офсайд весьма и весьма сомнительный. Но с удалением Петрова крайне не согласен. Перов мяч выбил а уже потом в него врезался игрок. А что Петров должен был делать? Он первый на мяче ,он мяч выбил, и за что красная? Пусть даже была жёлтая , но сейчас что?

      3
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      Рейтинг: +3491

      Виталий Орехов > Январь 59 42 минуты назад

      Который раз убеждаюсь, что южан "просят" не лезть в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +13

      Краснодарчемпион 1 час назад

      Пора прощаться с Мусаевым! Вопросов к нему нет, но команда за него не бьется. Нужен тренер с амбициями и авторитетом

      3
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      Рейтинг: +185

      aleksandr1969 > Краснодарчемпион 1 час назад

      Смена тренера это шоковая терапия. Посмотри как москвичи меняют тренеров, как перчатки. А толку? Только хуже. Нужен точечный удар.

      0
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      Рейтинг: +3771

      sochi-2013 > aleksandr1969 27 минут назад

      Нужно ТРЕНЕРА брать, а не тренеришек!

      0
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      Рейтинг: +990

      Алехсбургер. 1 час назад

      жалко.если сказка так и закончится....

      0
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      Рейтинг: +1658

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Краснодар в очередной раз показал, что быки без яиц. Игра бездарная. С такой игрой в ЛЧ делать нечего. Этот сезон полностью провален. Следующий сезон пол состава нужно менять. А следующий сезон уже через месяц. Строить новый коллектив уже нет времени.

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      Рейтинг: +557

      elessar arnor 1 час назад

      в итоге, кто-то скажет,что снова ЦСКА помогают взять место лч

      1
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      Рейтинг: +4155

      Рубинище 1 час назад

      Не Краснодар, а "рога и копыта" какие-то. С такой игрой нечего в ЛЧ делать, правда и у др. её нет.

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