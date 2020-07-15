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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Крылья Советов - Краснодар

15.07.2020, Среда, 18:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 29 тур Крылья Советов - Краснодар
Товарищеские матчи 2020

16 февраля, воскресенье 13:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 16:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
8 тур
24 сентября, понедельник 18:30 Крылья Советов 0:3 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
5 декабря, понедельник 19:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:30 Краснодар 3:0 Крылья Советов
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:4 Краснодар
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Краснодар 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Краснодар
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 18:30 Краснодар 0:3 Крылья Советов
10 тур
1 октября, понедельник 17:30 Крылья Советов 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
7 мая, понедельник 19:30 Краснодар 0:2 Крылья Советов
37 тур
31 марта, суббота 18:30 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:2 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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