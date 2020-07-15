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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов - Краснодар: обзор матча 15 июля 2020
Крылья Советов
15.07.2020, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
88'
86'
Замена
А. Мартынович
️️️️
М. Берг
86'
Замена
А. Черников
️️️️
Ю. Газинский
83'
Вторая желтая
С. Петров
Замена
Г. Киселев
️️️️
П. Антон
81'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Зиньковский
81'
Желтая карточка
А. Тимофеев
73'
70'
Желтая карточка
К. Рамирес
68'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Ольссон
65'
Желтая карточка
Д. Уткин
Замена
Д. Попович
️️️️
Д. Радонич
57'
55'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Кабутов
42'
39'
Желтая карточка
С. Петров
15'
Желтая карточка
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
7
Сафа Хади
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-2-1-1
39
Фролов
70
Кабутов
23
Чернов
50
Лысцов
23
Комбаров
94
Тимофеев
4
Чичерин
5
Антон
9
Радонич
77
Зиньковский
10
Глушенков
4-4-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
28
Сорокин
2
Рамирес
18
Газинский
8
Ольссон
47
Уткин
99
Фернандеш
94
Вандерсон
33
Берг
77
Зиньковский
7
Смирнов
7
Смирнов
77
Зиньковский
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
5
Антон
78
Киселев
78
Киселев
5
Антон
9
Радонич
22
Попович
22
Попович
9
Радонич
33
Берг
14
Мартынович
14
Мартынович
33
Берг
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
8
Ольссон
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Ольссон
99
Фернандеш
93
Сулейманов
93
Сулейманов
99
Фернандеш
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
7
Сафа Хади
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
17
Никита Сергеев
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
7
Сафа Хади
ОП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
17
Никита Сергеев
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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