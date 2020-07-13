Кикнадзе не исключил возвращение Евсеева в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в будущем может вернуться в московский клуб.
– Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева.
– Евсеев был в списке.
– Слуцкий?
– Слуцкого не было, а Евсеев был.
– С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?
– Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться.
- Будучи футболистом, Евсеев выступал за «Локо» с 2000 по 2006 год.
- Столичную команду сейчас тренирует серб Марко Николич.
Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»
Источник: «Спорт-Экспресс»