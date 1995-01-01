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    Кикнадзе не исключил возвращение Евсеева в «Локомотив»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в будущем может вернуться в московский клуб.

    – Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева.

    – Евсеев был в списке.

    – Слуцкий?

    – Слуцкого не было, а Евсеев был.

    – С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?

    – Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться.

    • Будучи футболистом, Евсеев выступал за «Локо» с 2000 по 2006 год.
    • Столичную команду сейчас тренирует серб Марко Николич.

    Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8937

      Skull_Boy 58 секунд назад

      Вадик за бутылку все продаст

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      Рейтинг: +675

      O-Z 14 минут назад

      Надо было сразу брать Евсеева с нового сезона, а этот дать доработать Палычу. Куда меньше было забастовок и матершинства в сторону руководства.

      0
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      Рейтинг: +468

      balam 1 час назад

      кто к ...идору пойдет

      0
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      Рейтинг: +6361

      paracetamol 1 час назад

      Вадик первым делом потребует, чтобы тебя пинком под зад выгнали!

      1
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      Рейтинг: +4375

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Только не Евсеев ! Быдлятина !

      -1
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      Рейтинг: +684

      Хведя 2 часа назад

      Думаю, вряд ли Евсеев к нему пойдет. Газизов его, похоже, в "Спартак" перехватил.

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