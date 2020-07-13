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Кикнадзе не исключил возвращение Евсеева в «Локомотив»

13 июля 2020, 07:26
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в будущем может вернуться в московский клуб.

– Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева.

– Евсеев был в списке.

– Слуцкий?

– Слуцкого не было, а Евсеев был.

– С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?

– Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться.

  • Будучи футболистом, Евсеев выступал за «Локо» с 2000 по 2006 год.
  • Столичную команду сейчас тренирует серб Марко Николич.

Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Евсеев Вадим Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Хведя
1594618279
Думаю, вряд ли Евсеев к нему пойдет. Газизов его, похоже, в "Спартак" перехватил.
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САДЫЧОК
1594620278
Только не Евсеев ! Быдлятина !
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paracetamol
1594621286
Вадик первым делом потребует, чтобы тебя пинком под зад выгнали!
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balam
1594621358
кто к ...идору пойдет
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O-Z
1594627506
Надо было сразу брать Евсеева с нового сезона, а этот дать доработать Палычу. Куда меньше было забастовок и матершинства в сторону руководства.
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Skull_Boy
1594628312
Вадик за бутылку все продаст
Ответить
paracetamol
1594636949
Во как! Автобусы ныне в цене?
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