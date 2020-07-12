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    Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался относительно будущего форварда москвичей Федора Смолова.

    «Он вроде бы дернул мышцу бедра, но не серьезно. Вариант с возвращением рассматривается.

    Интересуемся ли мы Кокориным? Считаю его одним из лучших футболистов текущего чемпионата. Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим», – рассказал Кикнадзе.

    • Смолов выступает на правах аренды в «Сельте».
    • Игрок провел в этом сезоне 14 игр в Примере, в которых забил два гола.
    • Аренда россияина продлена до конца сезона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    12.07.2020 23:54
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