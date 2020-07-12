Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался относительно будущего форварда москвичей Федора Смолова.

«Он вроде бы дернул мышцу бедра, но не серьезно. Вариант с возвращением рассматривается.

Интересуемся ли мы Кокориным? Считаю его одним из лучших футболистов текущего чемпионата. Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим», – рассказал Кикнадзе.