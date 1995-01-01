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    Эмери заблокировал уход Веллитона из «Спартака» за 18 миллионов. В итоге его продали за 1 миллион

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, почему клуб не продал нападающего Веллитона, когда за него предлагали солидную компенсацию.

    – Прокололся «Спартак» только с Веллитоном, которого вовремя не успел продать?

    – Это не прокол. По Веллитону была жесткая позиция Унаи Эмери. Мы с Карпиным прилетели на сбор в Австрию. Валерий Георгиевич тогда был генеральным директором, я – заместителем. Сказали, что по бразильцу есть очень выгодные предложения. Знаю, Карпин доводил эту информацию и до Федуна, убеждал продать форварда, за которого давали большие деньги.

    – Миллионов 15?

    – 18! Но Эмери был непреклонен: «Веллитон не продается! Он мне нужен».

    – Переубедить пытались?

    – Естественно. Объясняли, что за столько лет в «Спартаке» у игрока притупилась мотивация, хочет сменить обстановку, начинает поднывать. Да и характер такой, что парня всегда нужно держать под контролем.

    – А что с характером?

    – Как у ребенка. Думаю, Веллитон в этом плане даже в 50 лет не изменится... В общем, мы сделали все, что могли, но тренер ответил: «Нет!». А руководители клуба пошли ему навстречу и сохранили футболиста. Правда, через четыре месяца Унаи заявил: «Веллитон полностью потерял мотивацию. Продавайте!». Но за полсезона, которые нападающий не играл, спрос на него резко упал.

    – Уже и за 5 миллионов брать никто не хотел?

    – По Веллитону вообще не было предложений. Отдали в аренду – сначала в бразильские клубы, затем в «Сельту». Надеялись, это поможет ему реанимировать карьеру, но... Поезд ушел.

    – Карпин годы спустя произнес: «Подняли Веллитону зарплату в два раза, и парень с футболом закончил».

    – Вряд ли Валерий Георгиевич делал акцент именно на зарплате. Ее бразильцу повысили еще после первого бомбардирского сезона – и на следующий год опять стал лучшим, наколотил 19 мячей. Но с его характером долго держать в планку в одном клубе очень сложно. Каждый раз нужны новые стимулы.

    • В итоге «Спартак» продал бразильца в 2014 году в турецкий «Мерсин» за 1 миллион евро.
    • Сейчас 33-летний Веллитон выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ.

    Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

    Асхабадзе: «Конте был готов работать со «Спартаком», но тема даже не дошла до совета директоров»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3749

      alarm 44 минуты назад

      позор рыле и спартаку!

      -2
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      Рейтинг: +104

      cevin cigan 54 минуты назад

      Вообщем и здесь виноват "тренеришка"!!!

      0
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      Рейтинг: +10547

      Garrincha58 > cevin cigan 50 минут назад

      заговор ещё тогда начался

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      Рейтинг: +104

      cevin cigan > Garrincha58 45 минут назад

      Если честно,то мне мало верится во все эти Ромены басни. Какие 18 ляма? Кто предлагал(сейчас то уже можно назвать имена?). Как игрок за пол года подешевел на 17 мл,он что,в обезьяну превратился? Да и Георгич жёстки поцик,он бы на тренеришку просто посмотрел,тот бы не только Велика,а пол команды продал! Вообщем туфта.

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