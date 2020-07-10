Эмери заблокировал уход Веллитона из «Спартака» за 18 миллионов. В итоге его продали за 1 миллион

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, почему клуб не продал нападающего Веллитона, когда за него предлагали солидную компенсацию.

– Прокололся «Спартак» только с Веллитоном, которого вовремя не успел продать?

– Это не прокол. По Веллитону была жесткая позиция Унаи Эмери. Мы с Карпиным прилетели на сбор в Австрию. Валерий Георгиевич тогда был генеральным директором, я – заместителем. Сказали, что по бразильцу есть очень выгодные предложения. Знаю, Карпин доводил эту информацию и до Федуна, убеждал продать форварда, за которого давали большие деньги.

– Миллионов 15?

– 18! Но Эмери был непреклонен: «Веллитон не продается! Он мне нужен».

– Переубедить пытались?

– Естественно. Объясняли, что за столько лет в «Спартаке» у игрока притупилась мотивация, хочет сменить обстановку, начинает поднывать. Да и характер такой, что парня всегда нужно держать под контролем.

– А что с характером?

– Как у ребенка. Думаю, Веллитон в этом плане даже в 50 лет не изменится... В общем, мы сделали все, что могли, но тренер ответил: «Нет!». А руководители клуба пошли ему навстречу и сохранили футболиста. Правда, через четыре месяца Унаи заявил: «Веллитон полностью потерял мотивацию. Продавайте!». Но за полсезона, которые нападающий не играл, спрос на него резко упал.

– Уже и за 5 миллионов брать никто не хотел?

– По Веллитону вообще не было предложений. Отдали в аренду – сначала в бразильские клубы, затем в «Сельту». Надеялись, это поможет ему реанимировать карьеру, но... Поезд ушел.

– Карпин годы спустя произнес: «Подняли Веллитону зарплату в два раза, и парень с футболом закончил».

– Вряд ли Валерий Георгиевич делал акцент именно на зарплате. Ее бразильцу повысили еще после первого бомбардирского сезона – и на следующий год опять стал лучшим, наколотил 19 мячей. Но с его характером долго держать в планку в одном клубе очень сложно. Каждый раз нужны новые стимулы.

В итоге «Спартак» продал бразильца в 2014 году в турецкий «Мерсин» за 1 миллион евро.

Сейчас 33-летний Веллитон выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ.

Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

Асхабадзе: «Конте был готов работать со «Спартаком», но тема даже не дошла до совета директоров»