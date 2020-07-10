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  • Асхабадзе: «Конте был готов работать со «Спартаком», но тема даже не дошла до совета директоров»

Асхабадзе: «Конте был готов работать со «Спартаком», но тема даже не дошла до совета директоров»

10 июля 2020, 14:40
9

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе сообщил, что в 2014 году московскую команду мог возглавить Антонио Конте.

– Вы рекомендовали «Спартаку» Антонио Конте. Знали его лично?

– Нет. Через общих знакомых попросил связаться. Прежде выяснил, что у Конте проблемы в «Ювентусе». Пока никаких объявлений – но решено, что через два месяца расстаются.

– Как Конте отреагировал на интерес «Спартака»?

– Да отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией.

– К назначению Конте?

– Да вообще – к идее встретиться. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Видите – и с Эмери он сомневался, и с Конте.

– Встреча состоялась?

– То ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был.

– Встречались в лобби?

– Нет, что вы. В закрытом месте. Чтобы никто не видел.

– Как сложился разговор?

– Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России – важнейший нюанс.

– Вы уже знали, в какой момент у Леонида Арнольдовича просыпается блеск в глазах. В том случае проснулся?

– Нет.

– Удивительно.

– Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял – почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили – а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: «Спасибо, до свидания». Таких денег у нас близко не было.

– Неужели не выяснили для себя, сколько стоил Конте?

– Выяснил. Отвечу так – весь контракт Якина обошелся «Спартаку» миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: «Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем» – «Понимаю, в Европе то же самое...» Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всe устно проговорили!

– Но...

– Тема даже не дошла до совета директоров.

– У вас есть ответ – почему Конте не рассматривали?

– Наверное, подумали, что слишком накладно. Но «подумать» – это одно. «Спросить» – другое.

Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Конте Антонио Асхабадзе Роман
Комментарии (9)
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Dgad
1594382633
Да ОПГ Ромашка и Зидана и Гвардиолу бы съела и не почуяла. Так что хорошо что не приехал он в Россию.
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Волька
1594383382
Пока федун у руля будет все плохо.
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моэм
1594384188
А вот и Асхабадзе "нарисовался" не сотрёшь...только поздновато...Федун уже взял Газизова...теперь будет ждать прокола Шамиля.
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DOCTOR PENALTY
1594384273
В этом весь Федун! Затедескает он Спартак, зацорнит! Не знаю как вы, коллеги, а я прочитал это интервью как смертный приговор НКВД для клуба. ******!
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i53
1594398021
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AHTUNGBOL
1594400611
Если это правда, то Спартак упустил нереальный шанс вылезти из болота неурядиц и заявить о себе в Европе...
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Hektor 84
1594422629
Ну и зря!!! Накладно тратиться каждый год на подписание новых тренеров, а на следующий год на неустойку им и сидеть много лет без чемпионства. Конте мог бы со спартаком навести шороху!
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Hektor 84
1594423011
У Эмери и Якина могли бы со спартак добиться поставленных целей , если бы их не сливали и дали поработать.
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