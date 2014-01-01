Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Асхабадзе: «Конте был готов работать со «Спартаком», но тема даже не дошла до совета директоров»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе сообщил, что в 2014 году московскую команду мог возглавить Антонио Конте.

    – Вы рекомендовали «Спартаку» Антонио Конте. Знали его лично?

    – Нет. Через общих знакомых попросил связаться. Прежде выяснил, что у Конте проблемы в «Ювентусе». Пока никаких объявлений – но решено, что через два месяца расстаются.

    – Как Конте отреагировал на интерес «Спартака»?

    – Да отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией.

    – К назначению Конте?

    – Да вообще – к идее встретиться. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Видите – и с Эмери он сомневался, и с Конте.

    – Встреча состоялась?

    – То ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был.

    – Встречались в лобби?

    – Нет, что вы. В закрытом месте. Чтобы никто не видел.

    – Как сложился разговор?

    – Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России – важнейший нюанс.

    – Вы уже знали, в какой момент у Леонида Арнольдовича просыпается блеск в глазах. В том случае проснулся?

    – Нет.

    – Удивительно.

    – Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял – почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили – а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: «Спасибо, до свидания». Таких денег у нас близко не было.

    – Неужели не выяснили для себя, сколько стоил Конте?

    – Выяснил. Отвечу так – весь контракт Якина обошелся «Спартаку» миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: «Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем» – «Понимаю, в Европе то же самое...» Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всe устно проговорили!

    – Но...

    – Тема даже не дошла до совета директоров.

    – У вас есть ответ – почему Конте не рассматривали?

    – Наверное, подумали, что слишком накладно. Но «подумать» – это одно. «Спросить» – другое.

    Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17514

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      В этом весь Федун! Затедескает он Спартак, зацорнит! Не знаю как вы, коллеги, а я прочитал это интервью как смертный приговор НКВД для клуба. ******!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      моэм 51 минуту назад

      А вот и Асхабадзе "нарисовался" не сотрёшь...только поздновато...Федун уже взял Газизова...теперь будет ждать прокола Шамиля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      Волька 1 час назад

      Пока федун у руля будет все плохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2440

      Dgad 1 час назад

      Да ОПГ Ромашка и Зидана и Гвардиолу бы съела и не почуяла. Так что хорошо что не приехал он в Россию.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77726
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru