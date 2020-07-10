Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с форвардом Артемом Дзюбой, выступавшим за красно-белых с 2006 по 2015 год.

– Один агент рубанул в интервью – «Дзюбу из «Спартака» выдавливали Асхабадзе и Карпин». Давайте же уточним: выдавливали?

– Слушайте, комментировать слова некоторых агентов – последнее дело. Многие понятия не имеют, как вообще футбольный клуб устроен изнутри. Наблюдают со стороны, а вся их информация – через пятые руки, на слухах и домыслах. Конечно же, никто его не выдавливал! Были к нему вопросы по дисциплине и игре. Как и к остальным футболистам. Думаю, у Сарри и к Криштиану Роналду есть вопросы. Но тот не выносит все это на общее обсуждение.

– Вячеслав Малафеев сообщил, что больше всего на свете Дзюба любит деньги. Вы когда-нибудь приходили к таким выводам?

– Очень показательная была ситуация в «Спартаке» – мы действительно давали Дзюбе отличные деньги! Я сам это и Артему озвучивал, и его представителям.

– В «Локомотиве» от имени Дзюбы требовали четыре миллиона евро в год.

– Это уже время спустя, когда из «Зенита» уходил. А про «Спартак»-то говорится, что Артема «выдавили». Предлагал клуб три миллиона евро в год «чистыми». Плюс бонусы. Если так «выдавливают» – извините... Хотел бы, чтобы и меня на таких условиях откуда-то выдавили!

– «Зенит» дал больше?

– Ну, конечно. Все просто. Никаких подоплек. Игрок выбрал свой путь. Имеет право.

– Когда озвучивали Дзюбе цифры – сами не ужасались?

– Ужасался. Пытались сохранить «потолок» – а такие траты все ломали. Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год. Но это было решение Леонида Арнольдовича.

– Что говорил?

– «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!».