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    Асхабадзе – о запросах Дзюбы по зарплате: «Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год, но Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

    Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с форвардом Артемом Дзюбой, выступавшим за красно-белых с 2006 по 2015 год.

    – Один агент рубанул в интервью – «Дзюбу из «Спартака» выдавливали Асхабадзе и Карпин». Давайте же уточним: выдавливали?

    – Слушайте, комментировать слова некоторых агентов – последнее дело. Многие понятия не имеют, как вообще футбольный клуб устроен изнутри. Наблюдают со стороны, а вся их информация – через пятые руки, на слухах и домыслах. Конечно же, никто его не выдавливал! Были к нему вопросы по дисциплине и игре. Как и к остальным футболистам. Думаю, у Сарри и к Криштиану Роналду есть вопросы. Но тот не выносит все это на общее обсуждение.

    – Вячеслав Малафеев сообщил, что больше всего на свете Дзюба любит деньги. Вы когда-нибудь приходили к таким выводам?

    – Очень показательная была ситуация в «Спартаке» – мы действительно давали Дзюбе отличные деньги! Я сам это и Артему озвучивал, и его представителям.

    – В «Локомотиве» от имени Дзюбы требовали четыре миллиона евро в год.

    – Это уже время спустя, когда из «Зенита» уходил. А про «Спартак»-то говорится, что Артема «выдавили». Предлагал клуб три миллиона евро в год «чистыми». Плюс бонусы. Если так «выдавливают» – извините... Хотел бы, чтобы и меня на таких условиях откуда-то выдавили!

    – «Зенит» дал больше?

    – Ну, конечно. Все просто. Никаких подоплек. Игрок выбрал свой путь. Имеет право.

    – Когда озвучивали Дзюбе цифры – сами не ужасались?

    – Ужасался. Пытались сохранить «потолок» – а такие траты все ломали. Платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год. Но это было решение Леонида Арнольдовича.

    – Что говорил?

    – «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!».

    • Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17501

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Пора забыть про это жадное дерево.

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