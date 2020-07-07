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  • Фернандеш: «Не скажу, что Роналду – самый талантливый из тех, с кем я играл»

Фернандеш: «Не скажу, что Роналду – самый талантливый из тех, с кем я играл»

7 июля 2020, 07:20
13

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш рассказал о самом талантливом игроке, против которого довелось сыграть.

«Роналду – супер талантливый игрок и супер профессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу.

Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Силве, Давиду Вилье, Фигу и Деку. Каждый из перечисленных – это фантастический уровень, они умели на поле буквально все», – заявил португалец.

Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ювентус Роналду Криштиану Фернандеш Мануэль
Комментарии (13)
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Proker
1594097035
За что он тогда получил целых пять золотых мячей?За красивую улыбку?
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1594099896
Ну одно дело иметь талант, другое дело - реализовать его на все 100%. Роналду игрок, который полностью посвятил свою жизнь футболу, в этом залог его успеха. Плюс ему повезло в своё время попасть под крыло к великому тренеру, который огранил этот алмаз. Есть множество талантливых футболистов, талант понятие эфемерное, оценить его сложно, многие не реализуют его даже на треть, недорабатывают на тренировках, поддаются соблазнам богатой жизни, попадают не в тот клуб, подвержены травмам, психологическим проблемам.
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Dizayner
1594102120
популизм и ничего более, попытка попасть в заголовки типа "Роналду не самый талантливый" бла бла бла
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serppion
1594103208
Сказано так, будто Фернандеш в одном ряду с талантищами Вилья, Фигу и Деку. И снисходительно так, Роналду талантливый, но... не чета нам фантастикам. Пижон этот Фернандеш!
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Garrincha58
1594104207
а к чему эти высказывания и кто задаёт такие тупые вопросы? значит сам такой же тупой дилетант
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Romantic2010
1594111901
Всё правильно он говорит. Роналду это трудяга. Месси это талант. Разница! Роналду работает для совершенства. А у Месси это уже есть....Поэтому в его словах есть правда. Есть талантливее игроки...Но из за отношения к себе и карьере загубили многое
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wobaekat
1594120314
Где-то сейчас, поняв, о ком на самом деле идет речь, скромно улыбнулся Боря Ротенберг
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zigbert
1594128931
"Золотой мяч" Роналду все же получал не зря.
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