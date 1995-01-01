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    Фернандеш: «Не скажу, что Роналду – самый талантливый из тех, с кем я играл»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш рассказал о самом талантливом игроке, против которого довелось сыграть.

    «Роналду – супер талантливый игрок и супер профессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу.

    Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Силве, Давиду Вилье, Фигу и Деку. Каждый из перечисленных – это фантастический уровень, они умели на поле буквально все», – заявил португалец.

    Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1607

      Dizayner 10 минут назад

      популизм и ничего более, попытка попасть в заголовки типа "Роналду не самый талантливый" бла бла бла

      0
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      Рейтинг: +973

      Play 47 минут назад

      Ну одно дело иметь талант, другое дело - реализовать его на все 100%. Роналду игрок, который полностью посвятил свою жизнь футболу, в этом залог его успеха. Плюс ему повезло в своё время попасть под крыло к великому тренеру, который огранил этот алмаз. Есть множество талантливых футболистов, талант понятие эфемерное, оценить его сложно, многие не реализуют его даже на треть, недорабатывают на тренировках, поддаются соблазнам богатой жизни, попадают не в тот клуб, подвержены травмам, психологическим проблемам.

      2
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      Рейтинг: +426

      Proker 1 час назад

      За что он тогда получил целых пять золотых мячей?За красивую улыбку?

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