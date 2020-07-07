Фернандеш: «Не скажу, что Роналду – самый талантливый из тех, с кем я играл»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш рассказал о самом талантливом игроке, против которого довелось сыграть.

«Роналду – супер талантливый игрок и супер профессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу.

Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Силве, Давиду Вилье, Фигу и Деку. Каждый из перечисленных – это фантастический уровень, они умели на поле буквально все», – заявил португалец.

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