Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш высказался о перспективах хавбеков «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

«В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лешу от Антона. Сначала у них были одинаковые прически, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить. Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами.

Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», – сказал Фернандеш.