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    Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш высказался о перспективах хавбеков «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

    «В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лешу от Антона. Сначала у них были одинаковые прически, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить. Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами.

    Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», – сказал Фернандеш.

    • Португалец с 2014 по 2019 год выступал за «Локомотив».
    • Алексеем Миранчуком интересуются «Милан» и «Фиорентина».

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.07.2020 23:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3744

      Борат 1 час назад

      Да и я тоже мог бы !
      Гыгы

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      Рейтинг: +9679

      DeStar 1 час назад

      ага, хоть в осасуне , хоть в сассуоло. ну стеб конечно, но блин , что значит выступать? числится? быть на подмене по 10 минут в выигранных матчах? в условно барсе ни гризман ни дембеле ни коут заиграть не смогли или не смогут, а это игроки прямо таки мировые, ну кроме дембеле, в реале такких полно. Может и заиграл бы в условном бетисе, или в клубе австрии каком, это ведь тоже европа)

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      Рейтинг: +542

      elessar arnor > DeStar 30 минут назад

      ну, перед переходом в топы, реальные топы, нашим стоит задуматься, а нах надо

      клубы Аталанта, Лацио, Вулвз, Саутгемптон (понял на какие клубы веду) доступны нашим, хз поч наши парни сидят в этом болоте, деньги и там платят очень хорошие, там поднимешь уровень скилла и засветиться, не играя в лч можно

      крч, всем норм русским игрокам с ъ ** ывать

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