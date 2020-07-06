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  • Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

6 июля 2020, 23:41
7

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш высказался о перспективах хавбеков «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

«В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лешу от Антона. Сначала у них были одинаковые прически, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить. Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами.

Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», – сказал Фернандеш.

  • Португалец с 2014 по 2019 год выступал за «Локомотив».
  • Алексеем Миранчуком интересуются «Милан» и «Фиорентина».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Фернандеш Мануэль Миранчук Алексей
Комментарии (7)
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DeStar
1594069415
ага, хоть в осасуне , хоть в сассуоло. ну стеб конечно, но блин , что значит выступать? числится? быть на подмене по 10 минут в выигранных матчах? в условно барсе ни гризман ни дембеле ни коут заиграть не смогли или не смогут, а это игроки прямо таки мировые, ну кроме дембеле, в реале такких полно. Может и заиграл бы в условном бетисе, или в клубе австрии каком, это ведь тоже европа)
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Олег1204
1594076050
Пока один трёп. Если игрок хочет он уедет. Чалов остался в ЦСКА, из за упертости Гинера, а так бы уехал.
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Урия Гип 2
1594086517
Люксембург тоже европа.
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Axe111
1594091146
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА
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Йост
1594095292
Борат тоже смог бы! ГыГы
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paracetamol
1594115083
Да ладно, с пенальти в ворота не попадает.
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LAY394
1594137599
но кормят здесь лучше, а бегать надо меньше
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