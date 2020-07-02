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    ⚽ РПЛ. Ничьи в Ростове-на-Дону и Сочи завершили 25-й тур

    В среду прошли пять матчей чемпионата.

    «Уфа» сыграла с с «Рубином» (0:0), «Тамбов» – с «Зенитом» (1:2), «Арсенал» – с «Ахматом» (1:3).

    Закрыли игровой день встречи «Ростова» с «Краснодаром» (1:1) и «Сочи» с «Динамо» (1:1).

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

    Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

    Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Комличенко, 57 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+2 (с пенальти).

    Оренбург – Урал (Екатеринбург)

    Матч отменен

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.07.2020 00:15
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    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 июля 2020, 07:51

      С(т)ранные ничьи какие-то. Пенальти в обеих в добавленное время.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 июля 2020, 01:18

      Ростов отскочил за счёт левого пенальти...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > _Marqella_ 2 июля 2020, 05:55

      Первый пенальти в матче с КС, когда мяч даже руки защитника не коснулся, сомнения не вызвал ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > _Marqella_ 2 июля 2020, 07:59

      Напомни,сколько раз Зенит отскакивал за счёт левых пенальти?

      5
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      ...
      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Oldtrafford83 2 июля 2020, 08:37

      да ладно тебе!во всем виноват спартак!

      2
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      ...
      Рейтинг: +461

      ростов 100/100 > _Marqella_ 2 июля 2020, 11:16

      Пенальти правильный. Мяч летел от вратаря и попал в руку, не попади в руку там стояли два игрока Ростова, которые могли забить. Так что не ерунди про левый.

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ростов 100/100 2 июля 2020, 11:55

      Ну понятно, что для тебя он правильный,ты же за Ростов топишь....100% левый...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 2 июля 2020, 13:13

      маша сколько зенит отскакивал с помощью судей .

      3
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 2 июля 2020, 13:15

      .и зюба вас распиаренное бревно политпроэкт .сколько его сватали за границу но он там нужен будет только мячики подовать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > латунный сепаратист 2 июля 2020, 13:53

      (с) .... отскакивал с помощью судей .

      Об этом нельзя даже думать, а не то, что вслух рассуждать

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > _Marqella_ 2 июля 2020, 16:34

      Тебе какой резон обсуждать Ростов,все равно Зенит уже чемпион!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > kazak161 2 июля 2020, 16:51

      я пенальти обсуждаю....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > _Marqella_ 2 июля 2020, 18:36

      Радуйся Богу жизни и не обсуждай проблемы других!

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > kazak161 2 июля 2020, 18:41

      без сопливых скользко,сама разберусь что мне делать...

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 2 июля 2020, 22:53

      Ну и что теперь ? Пеналь признан правильным ! А теперь для тебя , тупоголовой , мяч летел четко в сторону атакующего игрока Ростова , летающая рука соперника прервала голевую атаку , не хер быть летающим крылатым журавлем в чужой штрафной и не будет проблем , иди пососи у бомжа !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 2 июля 2020, 23:09

      иди друзьям в пивнушке рассказывай, мне не надо...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 2 июля 2020, 01:09

      Пеналь сочанавтов вызывает сомнение...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 2 июля 2020, 00:28

      Матч Мужики - Быки просто супер! Молодцы парни!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 июля 2020, 17:11

      Две самые незабивные и самые ничейные команды чемпионата, Уфа и Рубин, сыграли 0:0. Как же это было предсказуемо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 1 июля 2020, 14:58

      Ростсельмаш, хорошей охоты!
      Пусть будет красивая игра ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2322

      Январь 59 1 июля 2020, 12:08

      Игру Ростова и Краснодара рассудят рефери , удача, подготовка и самоотдача. Ждём красивый футбол. Южное дерби в последние годы было всегда зрелищным. Надеюсь увидеть не менее трёх голов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр 1 июля 2020, 11:40

      Удачи Ростову!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 1 июля 2020, 10:04

      Зенит сегодня еще оторвется.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > paracetamol 1 июля 2020, 14:52

      дзюбкин три гола забьет с пенальти.дзюбу в презеденты

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 1 июля 2020, 09:20

      Крылья сами проср... победу. такой шансище на 3 очка. а Локо разочаровал-ничего в игре не поменялось, кое как отскочили.

      1
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