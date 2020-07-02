⚽ РПЛ. Ничьи в Ростове-на-Дону и Сочи завершили 25-й тур

В среду прошли пять матчей чемпионата.

«Уфа» сыграла с с «Рубином» (0:0), «Тамбов» – с «Зенитом» (1:2), «Арсенал» – с «Ахматом» (1:3).

Закрыли игровой день встречи «Ростова» с «Краснодаром» (1:1) и «Сочи» с «Динамо» (1:1).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

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Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

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Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Комличенко, 57 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+2 (с пенальти).

Оренбург – Урал (Екатеринбург)

Матч отменен

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