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⚽ РПЛ. Ничьи в Ростове-на-Дону и Сочи завершили 25-й тур

2 июля 2020, 00:15
53

В среду прошли пять матчей чемпионата.

«Уфа» сыграла с с «Рубином» (0:0), «Тамбов» – с «Зенитом» (1:2), «Арсенал» – с «Ахматом» (1:3).

Закрыли игровой день встречи «Ростова» с «Краснодаром» (1:1) и «Сочи» с «Динамо» (1:1).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 27; 2:0 – Влашич, 90+6.

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Комличенко, 57 (с пенальти); 1:1 – Кокорин, 90+2 (с пенальти).

Оренбург – Урал (Екатеринбург)

Матч отменен

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Локомотив Оренбург Урал Уфа Рубин Тамбов Зенит Арсенал Ахмат Ростов Краснодар Сочи Динамо
Комментарии (53)
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1593499918
Сегодня коней пустят на мясо
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житель СПб
1593549388
ЦСКА - молодцы! были сегодня настроены на игру. Спартаку не повезло с игрой и организацией.
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житель СПб
1593549484
Бедные Крылья! Им от Зенита не дали 1 очко, да и от Локомотива - два...
Ответить
paracetamol
1593587051
Зенит сегодня еще оторвется.
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Бардюр
1593592846
Удачи Ростову!
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GoLenaStop
1593604729
Ростсельмаш, хорошей охоты! Пусть будет красивая игра ...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1593638899
Матч Мужики - Быки просто супер! Молодцы парни!!!
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anjaneri
1593641360
Пеналь сочанавтов вызывает сомнение...
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_Marqella_
1593641890
Ростов отскочил за счёт левого пенальти...
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paracetamol
1593665496
С(т)ранные ничьи какие-то. Пенальти в обеих в добавленное время.
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