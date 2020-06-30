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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Локомотив - Крылья Советов

30.06.2020, Вторник, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
4 тур
3 августа, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 16:30 Локомотив 2:2 Крылья Советов
4 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Крылья Советов 0:1 Локомотив
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 18:30 Крылья Советов 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:3 Локомотив
4 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Локомотив 0:0 Крылья Советов
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2015

22 февраля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 16:30 Локомотив 2:1 Крылья Советов
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 30 июня 2020, 22:35

    паровозов вытащили за уши... крылья красавцы!

    0
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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > andrej-lucevich 1 июля 2020, 04:39

    Ты Локомотив с Зенитом не путаешь? Посмотри матч Зенита с Крыльями и увидишь, кто кого за уши тащил.

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 30 июня 2020, 20:16

    Странная концовка...

    1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 30 июня 2020, 19:57

    Да, уж не срослось, ничейка тоже результат............

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 30 июня 2020, 19:52

    Зреет сенсация и СМИ завизжат: Первое поражение Николича.................Игнатьев подвёл команду........Крылья без Божевича покидают последнее место, первая победа Талалаева...........

    5
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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM 30 июня 2020, 19:52

    Глушенков вообще молодчага. Просто красава. Главное, чтобы не сгубил карьеру в Зените.

    1
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 30 июня 2020, 19:46

    Глушенков радует своей игрой, самый яркий у Крыльев)

    6
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 30 июня 2020, 19:20

    Я заметил ещё одно изменение при Николиче- начали краситься!!!

    Красава-тренер!!!

    0
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 30 июня 2020, 19:14

    Так-то КС для нас всегда были неудобным соперником, но Николич же всех победит!!!

    7:1 будет!!!
    Чонтофальски в ворота.

    0
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 30 июня 2020, 19:13

    Эй, Николич, прояви свою тренерскую гениальность!!!!


    Давай молодых в бой!!!

    0
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    Рейтинг: -688

    valkam72 30 июня 2020, 18:52

    Багаж Палыча уже кончился???

    3
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды > valkam72 30 июня 2020, 19:07

    Аж, на 2 аутсайдера хватило.

    Всего.

    2
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