Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Уфа - Рубин

01.07.2020, Среда, 15:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 25 тур Уфа - Рубин
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Рубин 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 19:30 Рубин 1:1 Уфа
11 тур
20 октября, суббота 16:30 Уфа 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
7 мая, понедельник 19:30 Рубин 0:0 Уфа
15 тур
30 октября, понедельник 17:00 Уфа 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 16:30 Рубин 2:1 Уфа
13 тур
5 ноября, суббота 13:30 Уфа 2:3 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 12:00 Уфа 1:1 Рубин
12 тур
17 октября, суббота 19:00 Рубин 3:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Уфа 1:1 Рубин
6 тур
31 августа, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 1 июля 2020, 19:03

    Антифутбольное создание под названием Уфа - надоела

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 1 июля 2020, 11:58

    ...Рубин---ждём только победу!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 июля 2020, 10:34

    Уфа, нужно выиграть и вы приблизитесь к играм в ЛЕ. ЦСКА вам
    предоставил такую возможность.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 