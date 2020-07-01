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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 01 июля 2020
Уфа
01.07.2020, среда, 15:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
88'
Замена
П. Могилевец
️️️️
И. Коновалов
88'
Замена
Е. Марков
️️️️
З. Давиташвили
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Сухов
85'
82'
Желтая карточка
И. Самошников
79'
Замена
Н. Поярков
️️️️
А. Зуев
74'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Голубев
73'
73'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
И. Игнатьев
73'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Макаров
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
66'
Желтая карточка
К. Карп
28'
Желтая карточка
В. Кротов
26'
Желтая карточка
И. Неделчару
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-2
31
Беленов
5
Табидзе
4
Никитин
24
Неделчару
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
10
Алиев
50
Голубев
11
Урунов
57
Кротов
3-1-2-3-1
99
Дюпин
28
Сантос
22
Уремович
71
Самошников
28
Абильдгор
17
Коновалов
22
Давиташвили
77
Макаров
17
Зуев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
33
Сухов
3
Круговой
3
Круговой
33
Сухов
50
Голубев
43
Терентьев
43
Терентьев
50
Голубев
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
17
Зуев
16
Поярков
16
Поярков
17
Зуев
17
Коновалов
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Коновалов
18
Игнатьев
7
Йевтич
7
Йевтич
18
Игнатьев
77
Макаров
17
Бакаев
17
Бакаев
77
Макаров
22
Давиташвили
20
Марков
20
Марков
22
Давиташвили
Остались в запасе
Уфа
Рубин
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Уфа - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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